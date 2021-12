Le Vésuve avertit qu’un volcan « pourrait bientôt entrer en éruption » avec des « millions » de personnes en danger | Sciences | Des nouvelles

Le Vésuve est « sous surveillance 24 heures sur 24 », selon un expert

Le Vésuve est peut-être le volcan le plus célèbre de tous les temps. Il a détruit l’ancienne ville de Pompéi lors de l’une des éruptions volcaniques les plus meurtrières de l’histoire en 79 après JC, faisant environ 2 000 morts. De la roche en fusion a été projetée dans le ciel, et de la pierre ponce pulvérisée et des cendres chaudes ont dévalé les pentes du Vésuve à un rythme de 1,5 million de tonnes par seconde sur les 12 000 habitants de la ville.

La dernière éruption remonte à 1944, sept mois après l’invasion alliée de l’Italie, ce qui signifie que le Vésuve est un volcan extrêmement actif.

Selon Underworld, une chaîne YouTube éducative, il pourrait bien être sur le point d’éclater dans un proche avenir.

Dans un court documentaire explorant les explosions volcaniques potentielles de 2022 dans le monde, le narrateur a noté: « Le mont Vésuve pourrait à nouveau entrer en éruption – et bientôt. »

Le Vésuve est considéré comme l’un des plus dangereux au monde, non seulement en raison de son activité, mais aussi parce que trois millions d’Italiens vivent suffisamment près de lui pour être touchés par une future éruption.

Un demi-million de personnes vivent encore plus près que les autres dans ce qu’on appelle la « zone de danger », ce qui en fait le règne volcanique le plus densément peuplé du monde entier.

Le gouvernement italien est tellement préoccupé par le Vésuve qu’il essaie activement d’éloigner les gens des environs du dôme.

Les autorités créent un parc national autour du volcan dans lequel personne ne sera autorisé à vivre.

Pour aider avec les retombées, ils offriront aux gens des incitations financières directes pour déménager ailleurs – environ 40 000 $ (30 000 £) par personne.

L’objectif final pour le gouvernement est d’arriver au point où la population autour du Vésuve pourrait être évacuée en quelques jours seulement.

Lorsque le Vésuve est entré en éruption en 79 après JC et a détruit la ville de Pompéi, environ 2 000 personnes sont mortes.

Mais, comme l’a noté le narrateur du documentaire : « Une éruption d’une taille similaire dans un proche avenir serait sûrement bien pire. »

C’était autrefois une croyance largement répandue que le Vésuve a éclaté dans une explosion fatidique, les habitants de Pompéi sans aucune chance de s’échapper.

Mais, des analyses et des recherches plus récentes suggèrent que le volcan a craché son contenu non pas en un seul lot intense, mais plutôt sur une période de près de 24 heures.

Dougal Jerram, un géologue qui a étudié les vestiges de l’ancienne ville romaine, a déclaré au documentaire « Secrets: Gangs of Pompéi » de Smithsonian Channel que les preuves sur le site suggèrent que ceux qui vivent dans la ville se seraient précipités pour s’échapper, tandis que d’autres ont peut-être décidé rester.

Il a déclaré que la clé pour comprendre « l’éruption cataclysmique » est qu’elle ne s’est pas produite en un instant.

En examinant les couches de pierre et les sédiments du dépôt de l’épisode d’éruption, il a pu lire les différentes étapes de l’éruption et a expliqué : ce point sur sept heures. »

Les experts ont également analysé la banlieue d’Oplontis à Pompéi à la recherche de signes indiquant comment l’éruption s’est produite par vagues.

Dans un cas, des preuves d’une famille aisée ont été trouvées, s’étant réfugiées dans un entrepôt en sous-sol peu de temps après la première éruption à 13 heures, rassemblant toutes leurs richesses mobiles en sachant que les voleurs et les bandits étaient monnaie courante dans la ville alors qu’elle s’effondrait ; ils ont été bientôt tués par l’éruption.

Les chercheurs soupçonnent que peu de temps après, un deuxième groupe est entré dans la réserve et a pris les objets de valeur.

À 20 heures – sept heures après la mort de la famille – le volcan est entré dans sa deuxième phase d’éruption et un autre type de magma a lentement recouvert la ville.

Pourtant, la pierre ponce qu’il a produite est toujours de couleur très claire et au fond du mur de cendres qui a été laissé, prouvant qu’il y avait encore plus à venir.

À 7 heures du matin le lendemain matin, le Vésuve est entré dans sa phase finale et la plus meurtrière.

S’exprimant à travers les différentes couches de pierre ponce, M. Jerram a expliqué : « Au fur et à mesure que vous montez, vous pouvez voir qu’il y a une transition nette : vous partez de cet horizon de pierre ponce grise en couches de gravier, environ dix heures ou vous vous déposez à l’intérieur, puis il devient un changement brutal.

« La taille des particules est beaucoup plus variée, il y a beaucoup de petites particules là-dedans, et vous pouvez en fait voir des couches qui me montrent qu’il y avait du courant, il y avait des courants turbulents déposant ce matériau. »

La couche distincte de cendres solidifiées est la preuve d’un courant à grande vitesse de gaz chauffé et de débris volcaniques.

Connue sous le nom de coulée pyroclastique, elle a tout dévasté sur son passage et préservé les biens et les squelettes des personnes qui ont décidé de rester.