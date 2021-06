Le vétéran de Call of Duty Beede à la tête de Battlefield pour EA

L’ancien directeur général de la franchise Call of Duty d’Activision Blizzard, Byron Beede, a rejoint l’éditeur rival Electronic Arts.

Tel que rapporté par IGN, Beede est le nouveau vice-président senior et directeur général de sa franchise Battlefield. EA dit que cela “signale un engagement stratégique à long terme pour la croissance de la franchise”. Beede rendra compte au fondateur de Respawn et patron de DICE LA, Vince Zampella.

Cela survient après que Beede a discrètement quitté Activision Blizzard en avril de cette année. Le fait qu’il soit parti n’a été révélé que lorsque Johanna Faries a été nommée nouvelle directrice générale de Call of Duty.

Beede travaillait chez Activision depuis 2002, occupant divers postes de responsable de marque avant de devenir directeur principal de la gestion des produits pour Call of Duty en 2009. À partir de là, il a occupé des postes de supervision de cette franchise, ainsi que de Destiny, avant d’être promu EVP. et directeur général de Call of Duty en février 2019.

Sa nomination précède la révélation de la prochaine entrée de la série Battlefield, qui devrait être dévoilée le 9 juin.

