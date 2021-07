Le vétéran de la crypto, Bobby Lee, prédit un pic de Bitcoin de plus de 250 000 $ avant une chute massive – voici quand Crypto new media

Le vétéran de la crypto, Bobby Lee, pense que le prix du Bitcoin montera en flèche d’ici la fin de 2021.

Lee, qui a justement appelé à une baisse de 50% du BTC une fois qu’il a approché le niveau de 70 000 $, pense que le plus grand actif numérique dépassera son sommet historique actuel et imprimera un rallye massif d’ici la fin de l’année, selon une interview de Fortune. .

«Je ne donne pas officiellement de conseils financiers, mais personnellement, je suis convaincu que le second semestre de cette année, Bitcoin reviendra au-dessus de 65 000 $. Je pense qu’il atteindra plus de 250 000 $ plus tard cette année.

Au moment de la rédaction, Bitcoin est évalué à 37 200 $, ce qui représente une augmentation potentielle de plus de 570% par rapport à l’objectif de prix de fin d’année de Lee.

Cependant, Lee pense également que Bitcoin subira un marché baissier en 2022 et perdra 50 à 80% de sa valeur après avoir atteint le nouveau record historique. Quelques années après le marché baissier de 2022, il pense qu’il va entrer dans un autre cycle haussier.

«Je pense que Bitcoin aura son cycle haussier tous les trois ou quatre ans dans les années à venir. Je m’attends à ce que Bitcoin dépasse facilement un million, deux millions de dollars au cours des 10 à 15 prochaines années. En fait, je prévois que le prochain cycle aura lieu en 2024 ou 2025, et c’est à ce moment-là que Bitcoin franchira un demi-million de dollars et pourrait même toucher 1 million de dollars.

Lee voit une source potentielle de pression de vente à l’avenir : une réglementation accrue de la Chine. L’entrepreneur a cofondé BTCC (à l’origine connu sous le nom de BTCChina), le premier échange Bitcoin de Chine et à un moment donné, l’un des plus grands échanges au monde. BTCC a été acquise en 2018 par un fonds d’investissement blockchain sans nom basé à Hong Kong.

Même après la répression stricte de la Chine contre l’exploitation minière de Bitcoin cet été, il pense toujours qu’il y a de bonnes chances que le pays interdise complètement la crypto, même la simple propriété.

« Nous avons entendu au fil des ans que la Chine a interdit le Bitcoin. Techniquement, ce n’est pas vrai. Même aujourd’hui, en juillet 2021, Bitcoin est légal à posséder. Vous êtes autorisé à l’acheter, à le vendre à vos amis ou à des étrangers. Cependant, c’est juste que vous ne pouvez pas le faire via une plate-forme ou une entreprise, car toutes ces entreprises, toutes ces plates-formes ont été fermées.

Lorsque Bitcoin passera à 500 000 $, 1 000 000 $, la Chine pourrait interdire complètement Bitcoin lorsque les gens ne seront plus autorisés à le détenir. Et cela va être beaucoup de pression de vente sur Bitcoin à ce moment-là. Je mets les chances à 50-50.

