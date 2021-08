Le vétéran de la vente au détail Ian McLeod pourrait être le prochain PDG d’Asda

in

Un ancien patron de Halfords et du géant australien de l’épicerie Coles s’est présenté comme candidat au poste vacant de directeur général d’Asda.

Selon le Sunday Times, le vétéran de la vente au détail Ian McLeod pourrait revenir à Asda en tant que leader sous la direction de nouveaux propriétaires, les frères Issa et TDR Capital, après que Roger Burnley ait quitté son poste plus tôt ce mois-ci.

Il faisait auparavant partie de l’équipe qui a vu Asda éviter la faillite et faire partie de l’empire Walmart après une vente de 6,7 milliards de livres sterling dans les années 1990.

McLeod est également un ancien patron de Halfords et a déménagé en Australie en 2008 pour diriger Coles, l’une des deux principales chaînes de supermarchés du pays.

McLeod est actuellement directeur général de Dairy Farm International (DFI), un détaillant asiatique avec un portefeuille de magasins de 10 000 sites, y compris des supermarchés et des fascias de santé et de beauté.

Le Sunday Times a rapporté que la recherche d’un nouveau directeur général d’Asda est devenue une “priorité” pour les frères Issa depuis le départ plus tôt que prévu de Burnley.

Burnley a annoncé son intention de quitter son poste de directeur général en mars, mais a initialement déclaré qu’il avait l’intention de rester à Asda jusqu’en 2022, date à laquelle un successeur sera en place.

L’épicier Big 4 a confirmé plus tôt ce mois-ci qu’il avait maintenant quitté son poste après une “période de transition” sous les nouveaux propriétaires du géant de la vente au détail.

Le chef de M&S Food, Stuart Machin, et le chef de l’exploitation de Morrisons, Trevor Strain, ont également été liés à la prise de fonction de chef de la direction après Burnley.

Le directeur général de Morrisons, David Potts, le patron britannique de Tesco, Jason Tarry, et Andrew Yaxley de Booker auraient également été approchés pour le rôle, mais il est peu probable qu’ils se présentent comme candidats.

Des sources s’adressant au Sunday Times disent qu’un nouveau directeur général d’Asda pourrait être confirmé d’ici la fin août.

Les frères Issa auraient également approché la directrice générale de Fat Face, Liz Evans, pour diriger la marque de mode d’Asda, George.

Evans dirige Fat Face depuis 2018 et pourrait remplacer l’ancien directeur de George, Steph Strike, qui a démissionné plus tôt cette année.

Evans a également dirigé auparavant les chaînes Oasis et Warehouse et a occupé plusieurs rôles chez Marks & Spencer.

Les frères milliardaires Issa, qui sont derrière le géant de l’avant-cour EG Group, et le bailleur de fonds privé TDR Capital ont finalisé leur acquisition d’Asda auprès de Walmart pour 6,8 milliards de livres sterling plus tôt cette année.

