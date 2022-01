Le vétéran de l’industrie du jeu, Ian Livingstone, fait chevalier

L’icône de l’industrie britannique des jeux, Ian Livingstone, doit être fait chevalier dans le cadre de la liste des honneurs du Nouvel An.

Le co-fondateur de Games Workshop – et actuel co-fondateur de l’investisseur Hiro Capital – est nommé Knight Bachelor cette année. Cela fait suite à l’obtention d’un OBE en 2006 et d’un CBE en 2013.

Livingstone est impliqué depuis longtemps dans la scène britannique des jeux, en co-fondant la société de jeux de table Games Workshop en 1975 avec Steve Jackson et John Peake. Il a ensuite créé la série de livres de jeux Fighting Fantasy avec Jackson, qui a fait ses débuts en 1982 avec The Warlock of Firetop Mountain.

À partir de là, il a écrit Eureka en 1984 pour la société de jeux britannique Domark avant d’investir dans la société en 1993. Cette entreprise a ensuite été achetée par Eidos, Livingstone étant impliqué dans la création de la franchise désormais emblématique Tomb Raider. Plus récemment, il a joué un rôle important dans l’introduction du codage dans le programme d’études britannique à la suite de l’examen des compétences de la prochaine génération.

« Je suis ravi et très fier d’avoir reçu un titre de chevalier », a déclaré Livingstone, s’adressant à GamesIndustry.biz.

« C’est une reconnaissance fantastique pour l’industrie du jeu et les personnes brillantes qui en font partie. J’ai apprécié chaque minute de mes 47 années dans l’industrie, et que cela continue longtemps. »

Livingstone n’est pas le seul membre de l’industrie du jeu à figurer sur la liste des honneurs du Nouvel An. Le Dr Mick Donegan de l’association caritative SpecialEffect a reçu un MBE, tandis que le fondateur de UK Games Talent and Finance, Paul Durrant, a été nommé OBE.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72748/games-industry-vet-ian-livingstone-knighted/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));