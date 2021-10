Le vétéran de Shark Tank, Kevin O’Leary, déclare que son exposition à la cryptographie est désormais plus importante que l’or – voici pourquoi

La star et investisseur de Shark Tank, Kevin O’Leary, a déclaré que son portefeuille contenait pour la première fois plus de crypto-monnaie que d’or.

Dans une nouvelle interview avec Daniella Cambone sur Stansberry Research, le magnat des affaires dit que même s’il n’a pas l’intention de vendre tout son or tout de suite, il voit beaucoup d’opportunités dans l’espace crypto bien au-delà de la simple spéculation sur les prix.

«J’ai 5% d’or, donc la crypto pour la première fois est plus que de l’or pour moi, et je vais garder mon or. Je ne vois aucune raison de le vendre. Mais en crypto, il ne s’agit plus seulement de parier sur le prix du Bitcoin (BTC). Il y a tellement d’autres façons d’investir, en particulier dans les opportunités de blockchain [such as] Solana et Ethereum…

Il y a tellement de niveaux différents, et bien sûr, les niveaux deux, les dérivés qui sont mis sur Ethereum et Solana et tous les autres… Je vois juste beaucoup d’opportunités d’investissement, et je vais être un investisseur dans cet espace.

O’Leary révèle que la crypto représente désormais 7% de son portefeuille d’investissement.

Il dit également que même si les médias ont tendance à creuser un fossé entre Bitcoin et l’or, il maintient que c’est une « bonne idée » d’avoir une exposition dans les deux actifs.

“Rien ne remplacera l’or… [It] restera une classe d’actifs dans des portefeuilles comme le mien et d’autres en tant que propriété. Vous ne pouvez pas miser de l’or. Vous ne pouvez pas prêter de l’or… En même temps, avec la crypto, vous avez la possibilité de le mettre en jeu ou de le prêter et d’obtenir une sorte d’appréciation de la valeur grâce aux intérêts.

Donc je pense que ce sont deux classes d’actifs différentes… C’est amusant de voir la presse créer cette polémique entre l’or et le Bitcoin, [but] c’est sans importance. Ils sont complètement différents. De mon point de vue, avoir une exposition aux deux est une bonne idée.

je

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette: Shutterstock/macrowildlife/rick eppedio