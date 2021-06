Le vétéran Goran Pandev raccrochera ses bottes après l’Euro

20/06/2021 à 19:21 CEST

.

Le capitaine de Macédoine du Nord Goran Pandev a confirmé que Le match de lundi contre les Pays-Bas sera le dernier avec leur équipe nationale et, sur le point d’avoir 38 ans, a laissé entendre que il abandonnera également le football professionnel.

“Le contrat avec Gênes est terminé (…) Je n’ai pas l’intention de jouer pro à l’avenir. Au l’équipe nationale est sûre à 100 %. C’est le sommet de ma carrière. Est devenu réalité mon rêve de jouer un grand tournoi“, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le match contre les Pays-Bas lors de la dernière journée du groupe C de l’Eurocup, la première pour l’équipe des Balkans.

Après cette classification historique, possible grâce à un but de Pandev contre la Géorgie en barrage, Déjà dans la phase finale la Macédoine a perdu 3-1 contre l’Autriche et 2-1 contre l’Ukraine, atteignant ainsi le dernier des matches éliminé mais satisfait, et avec la seule pression pour obtenir un match nul ou une victoire c’est le premier point pour votre pays dans un grand tournoi de football.

Pandev a marqué le but de son équipe contre l’Autriche, et avec 37 ans et 322 jours entré entre le cinq footballeurs les plus âgés à avoir vu un but en Eurocup, devancé seulement par l’Autrichien Ivica Vastic et devant le Hongrois Zoltan Gera, le Nord-Irlandais Gareth McAuley et l’Ukrainien Andriy Shevchenko.

Bannière de son équipe et légende vivante dans son pays, le dribbleur gaucher de Strumica, qui accumule 121 matchs internationaux Et en juillet prochain, il aura 38 ans, il a développé la quasi-totalité de sa carrière de footballeur en Italie.

Il a traversé des équipes comme Rome, l’Inter Milan ou Naples, bien qu’il ait également été une saison dans le Galatasaray turc, et dans son palmarès met en évidence une Ligue des champions avec le Inter en 2009/2010, la même année où il a été proclamé champion d’Italie.

Pandev, qui est né yougoslave, a acquis la nationalité macédonienne en 1991 et a également le Italien depuis 2019, a reconnu que sa fête d’adieu “ce sera émotif“, mais il a fêté son succès à un moment historique pour le football dans son pays.

“Je suis heureux de l’entendre dire au revoir à l’équipe nationale dans une compétition comme celle-ci, contre les Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam et j’espère que nous ferons plaisir à tous les fans”, a déclaré le joueur.

“C’est le bon moment pour dire au revoir et souhaitons à cette génération de se qualifier pour la Coupe du monde. Ils peuvent nous apporter beaucoup de joies. Ce sont de très bons joueurs qui jouent dans de grandes équipes », a-t-il ajouté.

Dans la perspective du match contre l’équipe nationale néerlandaise, avec tout décidé en qualifications, Pandev était optimiste sur les possibilités de la Macédoine du Nord.

“Je crois que nous pouvons vous surprendre. Ils ont une équipe nationale très forte, ce sera très difficile. Mais si on joue comme on sait comment, je pense qu’on peut les surprendre”, a ajouté le footballeur.

“Après le match, je me sentirai un peu étrange parce que Je ne saurai pas ce qu’il adviendra de ma carrière dans le futur“, a ajouté Pandev, qui n’a pas été brutal en assurant qu’il prendra sa retraite mais a donné un aperçu, expliquant qu’il n’a pas de club, qu’il va avoir 38 ans et qu’en ce moment il n’a pas l’intention de continuer en tant que professionnel.

Pour sa part, le sélecteur de Macédoine du Nord, Igor Angelovski, a félicité son joueur vedette, qui était incertain pour le match en raison d’un malaise mais sera finalement dans le onze de départ contre les Pays-Bas.

“Je suis très heureux d’avoir travaillé avec ce capitaine et avec cet être humain», a déclaré Angelovski, qui a évité de donner des détails sur sa continuité sur le banc macédonien.

“Demain, nous jouerons au maximum et je ne veux pas parler d’avenir”, a-t-il conclu.