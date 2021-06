Le vétéran Kuipers sifflera la mémorable Espagne – Slovaquie

21/06/2021

Le à 14h15 CEST

On connaît déjà l’arbitre qui sera chargé de siffler le Duel transcendantal mercredi prochain entre l’Espagne et la Slovaquie. Un affrontement à l’Estadio de la Cartuja où il leur suffit de gagner pour se rendre directement, et sans dépendre de tiers, en huitièmes de finale du Championnat d’Europe. Il sera arbitré par l’arbitre Bjorn Kuipers. L’UEFA entraîne le vétéran pour un match de ce calibre. C’est aussi une vieille connaissance du football espagnol. Cette année, il a sifflé deux fois le Real Madrid en Ligue des champions et une fois contre le Fútbol Club Barcelona..

La Slovaquie bat l’Espagne avec Kuipers comme arbitre

Et c’est aussi une vieille connaissance de l’équipe espagnole. Ce n’est pas en vain qu’il l’a sifflé cinq fois jusqu’à présent avec un bagage d’une seule victoire et quatre défaites. La dernière défaite remonte à la dernière Coupe du monde en Russie où l’équipe dirigée par Fernando Hierro est tombée aux tirs au but avec l’équipe hôte. Précisément une autre des défaites a été contre la Slovaquie le 9 octobre 2014 en phase de qualification pour l’Euro 2016.

Ensuite, il est tombé 2-1. Résultat identique lors de la troisième défaite de ce championnat d’Europe face à la Croatie. La dernière défaite remonte à la finale de la Coupe des Confédérations 2013 où ils ont perdu contre le Brésil au nouveau stade Maracana 3-0. La seule victoire était en qualification pour la Coupe du Monde en Russie avec une victoire 3-0 contre l’Italie. En fait, La Slovaquie n’a pas perdu contre Kuipers où, en plus du match contre l’Espagne, il s’est également imposé dans l’autre match contre l’Irlande du Nord (0-2) en qualification pour la Coupe du monde en Russie

Arbitre de la finale des Champions de Lisbonne

Kuipers est formé en administration des affaires et propriétaire de supermarchés et de coiffeurs dans sa ville natale, il est international depuis 2006. Il est l’un des arbitres les plus titrés d’Europe. Il a à son actif plusieurs finales comme celle correspondant à la Ligue Europa entre l’Atlético de Madrid et l’Olympique de Marseille ou sans doute celle qui a été jusqu’à présent. son grand rendez-vous qui n’est autre que la finale de l’UEFA Champions League lors de la saison 2013-2014 à Lisbonne et qui a opposé le Real Madrid à l’Atlético de Madrid. Le célèbre pour la tête de Ramos et c’était le dixième de l’équipe blanche.

En plus de la finale des Champions UEFA 2013-2014 et avant le dernier tour de la Ligue Europa, Il a déjà dirigé la finale de la Ligue Europa 2012-2013 entre Benfica et Chelsea, la Supercoupe 2011 entre le Fútbol Club Barcelona et Porto (2-0) et la finale de la Coupe des Confédérations 2013 entre le Brésil et l’Espagne, qui a conduit à la défaite de Vicente del Bosque. équipe 3-0. Il a également sifflé la finale de la Coupe du monde U-20, le Championnat d’Europe U-21.

N’oubliez pas que vous pouvez suivre minute par minute l’Eurocup en direct ici.