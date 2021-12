Le vétéran Rich Hill accepte de signer un contrat avec les Red Sox de Boston

Le lanceur vétéran Colline riche, a convenu le solidifier d’un contrat avec Red Sox de Boston avant la saison de baseball 2022 de la Ligue majeure de baseball – MLB.

Selon plusieurs sources, Rich Hill et les Red Sox de Boston ont accepté de signer un contrat d’un (1) an, marquant ainsi le retour du lanceur de 41 ans dans cette organisation, avec laquelle il a déjà eu deux expériences de baseball majeur, une longue -Haute addition à la rotation d’Alex Cora.

Hill, avec 17 saisons d’expérience dans la MLB, portera à nouveau l’uniforme des Red Sox, se souvenant que de 2010 à 2012 il l’a utilisé et à nouveau en 2015, étant une vieille connaissance dans cette ville et qu’il cherchera à apporter toutes ses connaissances. et voyage dans une équipe de Boston qui vient d’avoir une excellente année et aussi, son recrutement rejoint le Michael Wacha.

Rich Hill retourne dans sa ville natale des Red Sox @alexspeier et @ByRobertMurray dessus – Jon Heyman (@JonHeyman) 2 décembre 2021

Rich Hill a son examen physique en attente et après cela, l’organisation de Boston aura dans son équipe de lanceurs pour la saison 2022 le plus vieux lanceur de toute la MLB, qu’il a accepté en tant qu’agent libre après s’être divisé l’année dernière avec les Tampa Rays Bay et New Mets de York.

Scènes avec les Red Sox

Au cours des quatre saisons où il a joué à Boston, Rich Hill a affiché une fiche de 4-1, une MPM de 1,34, un WHIP de 0,97 et un total de 72 retraits au bâton en 44 matchs.

Chiffres en 2021

Hill a eu 31 départs dans la MLB 2021, a remporté sept matchs, en a perdu huit, son pourcentage de points mérités était de 3,86 et a donné 150 chocolats, des chiffres prudents qui ont sûrement intéressé les Red Sox à le ramener.