Le vétérinaire britannique des jeux Gilray est décédé à l’âge de 51 ans

Le vétéran britannique des jeux vidéo Stewart Gilray est décédé à l’âge de 51 ans.

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, le développeur est décédé après avoir contracté COVID-19 en décembre. Il aurait été hospitalisé le 20 décembre avant de mourir hier (jeudi 6 janvier).

Gilray était un membre de longue date de la scène britannique des jeux vidéo, ayant commencé en tant que programmeur indépendant pour Psygnosis, EA et Bullfrog. De là, il a travaillé chez 21st Century Entertainment, Grolier Interactive, Revolution Software, Runecraft et Binary9.

En 2006, il a fondé Just Add Water (JAW), une entreprise connue pour ses capacités de portage, ainsi que la relance de la franchise Oddworld avec New ‘n’ Tasty en 2014.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux membres de la scène des jeux ont rendu hommage à Gilray après son décès.

« Mon ami Stewart Gilray nous a été enlevé il y a quelques heures », a écrit Dylan Cuthbert de Q-Games sur Twitter.

« Covid a écourté sa vie et a tellement détruit. C’était le mec le plus gentil que je connaisse, têtu comme l’enfer, et toujours là pour moi. RIP Stew, espèce d’abruti coeur rouge. »

Le vétéran de l’industrie, Andy Payne, a écrit: « Je ne peux pas croire que Stewart Gilray soit décédé. Nous ne discutions que le 25 novembre à propos de lui prenant enfin le contrôle total de Just Add Water et à quel point ce serait bon pour l’équipe, les clients et lui-même. RIP Ragoût. Vous étiez une très bonne personne à connaître.

Le fondateur de Thunkd, Andrew Crawshaw, a ajouté: « Toujours sous le choc des nouvelles concernant Stewart Gilray. Bien que nous n’habitions qu’à quelques kilomètres l’un de l’autre, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à GDC il y a plus de dix ans, et il a eu la gentillesse de me donner des conseils et des mots d’encouragement quand j’ai commencé Merci. Les pensées vont à sa famille et

Collègues de la mâchoire. »

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72759/uk-games-vet-gilray-passes-away-aged-51/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));