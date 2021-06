Le vétérinaire d’Amazon, Dorothy Li, rejoint la start-up de camionnage Convoy en tant que CTO, déclare que l’entreprise est au “point d’inflexion”

Dorothée Li. (Photo du convoi)

Dorothy Li, une vétérinaire Amazon de 23 ans qui a aidé le géant de la technologie à tout lancer, du Kindle à son programme d’adhésion Prime, est la dernière dirigeante expérimentée à rejoindre l’équipe de direction de Convoy.

La startup de Seattle a nommé aujourd’hui Li son nouveau directeur de la technologie. Elle supervisera les équipes d’ingénierie qui construisent le réseau de fret numérique de Convoy qui met en relation les expéditeurs et les chauffeurs de camion.

Convoy est l’une des rares sociétés privées de la région de Seattle évaluées à plus d’un milliard de dollars, levant 400 millions de dollars pour une valorisation de 2,7 milliards de dollars en novembre 2019.

La startup – soutenue par Bill Gates, Jeff Bezos, Marc Benioff et d’autres – a renforcé sa suite C au cours des dernières années. En août dernier, la société a embauché l’ancien PDG d’Expedia, Mark Okerstrom, en tant que président et directeur de l’exploitation. D’autres dirigeants venaient d’entreprises telles que Hulu, Airbnb et Amazon, où les cofondateurs de Convoy, Dan Lewis et Grant Goodale, ont travaillé avant de lancer Convoy en 2015.

Goodale était auparavant CTO; il passera à un nouveau rôle de supervision du marché des transporteurs de l’entreprise.

Li a déclaré qu’elle était attirée par Convoy pour diverses raisons, mais en partie parce que cela lui rappelait Amazon au début des années 2000, juste au moment où l’entreprise était sur le point de devenir un mastodonte.

“Convoy a l’impression d’être à un point d’inflexion”, a déclaré Li à . cette semaine. Plus récemment, elle était vice-présidente de la BI et de l’analyse chez Amazon Web Services.

Lewis a déclaré que l’activité de Convoy est « plus forte que jamais », avec une croissance des revenus à trois chiffres d’une année sur l’autre. Son réseau compte aujourd’hui plus de 67 000 transporteurs et 300 000 camions. Les clients d’expédition comprennent des sociétés telles qu’Anheuser-Busch, P&G, Niagara et Unilever.

Convoy a pu surmonter la volatilité provoquée par la pandémie qui a secoué l’industrie américaine du camionnage. Il y a des retards d’expédition de conteneurs mondiaux en cours, mais Lewis a déclaré que cela n’avait pas eu d’impact sur Convoy, car les activités de l’entreprise ne dépendent pas de la façon dont les conteneurs entrent et sortent des ports.

Ensuite, il y a la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie du camionnage, bien que certains se demandent s’il s’agit d’une pénurie réelle ou simplement d’un problème de rétention. Quoi qu’il en soit, Lewis a déclaré qu’un manque de chauffeurs n’avait pas d’impact important sur Convoy, car il cible les petits transporteurs ou la “longue queue des entreprises de camionnage” qui sont “réellement vraiment disponibles et actives”.

Craig Fuller, PDG de FreightWaves, hub de données et d’informations sur le camionnage, a pris la parole sur un podcast de Bloomberg cette semaine et a déclaré que 11 000 nouvelles entreprises de camionnage sont entrées dans le secteur au cours du mois dernier – une tendance qui pourrait augurer de la stratégie de Convoy.

Convoy est également confronté à la concurrence dans le secteur du fret américain de 800 milliards de dollars de la part d’une rafale de startups de fret numérique qui lèvent également des masses de capital-risque, et de courtiers traditionnels tels que CH Robinson. Lewis a déclaré qu’il n’avait pas vu beaucoup de nouveaux entrants “déplacer eux-mêmes le fret”.

Les concurrents directs incluent Uber Freight – qui a déclaré 301 millions de dollars de revenus pour le trimestre de mars, en hausse de 51% – Transfix, et Sennder, qui a levé 80 millions de dollars ce mois-ci mais opère en Europe.

Convoy a déployé diverses nouvelles fonctionnalités et services au cours de la dernière année, y compris une extension de son programme « drop-and-hook » Convoy Go.

Lewis a refusé de dire si un autre cycle de financement ou des plans d’introduction en bourse sont en cours. “Il y aura des opportunités pour nous de faire passer l’entreprise au niveau supérieur, du point de vue du financement et des liquidités à l’avenir, mais il n’y a rien d’imminent”, a-t-il déclaré.

Le nouveau rôle de Goodale inclura de passer plus de temps avec les chauffeurs de camion et de « défendre » leurs intérêts aux niveaux local et national », a déclaré Lewis.

“Il y a beaucoup d’industries qui souhaiteraient l’avoir fait plus tôt”, a-t-il ajouté. « Les sociétés de transport, de livraison, de logement – ​​elles n’avaient pas vraiment quelqu’un pour défendre les intérêts des personnes qui faisaient tout ce travail, pour trouver comment améliorer leur expérience et les préparer au succès dans le pays. Donc je pense que nous allons aller de l’avant.

Convoy emploie environ 1 000 personnes et prévoit d’embaucher tout au long de l’année. Li a déclaré qu’elle espérait que son nouveau rôle chez Convoy aiderait à élever d’autres dirigeants divers.

“Il n’y a pas beaucoup de femmes leaders en technologie qui sont visibles”, a-t-elle déclaré. “L’un de mes objectifs est d’apporter plus d’inclusion et de diversité dans Convoy et pour la grande région de Seattle également.”