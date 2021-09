Le vétérinaire d’Amazon, Tesco et Novartis Bertrand Bodson est le nouveau PDG de Keywords

Le fournisseur de services de jeux et de logiciels Keywords Studios a embauché un nouveau PDG à Bertrand Bodson (photo).

Il a été nommé à la suite du départ du fondateur et chef de la direction Andrew Day, qui a avancé son plan de retraite à juin à la suite d’un congé pour raisons de santé plus tôt dans l’année.

Bodson est actuellement le directeur numérique du fournisseur de soins de santé Novartis, ainsi que membre de son comité exécutif. Cela s’ajoute à ce poste de directeur non exécutif du géant des supermarchés Tesco. Il prendra ses fonctions de PDG de Keywords le 1er décembre.

Au cours de sa carrière, il a également occupé des postes chez Amazon, le supermarché Sainsbury’s et le label de musique EMI.

« Je suis ravi de rejoindre Keywords en tant que leader éprouvé du marché avec une opportunité claire de continuer à développer ses services, sa portée et son échelle, et de capitaliser sur son offre de services complète intégrée, sur un marché mondial mais fragmenté », a déclaré Bodson.

« En m’appuyant sur ses antécédents de croissance organique et acquisitive, sa culture inclusive, son orientation client et sa plateforme unique, je suis impatient de diriger l’équipe ambitieuse du Groupe pour proposer une proposition toujours plus convaincante pour ce marché porteur, et au-delà. »

Le président de la société, Ross Graham, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir attiré un candidat du calibre de Bertrand pour diriger Keywords dans la prochaine phase de son développement dans les jeux vidéo et les industries de contenu adjacentes. Bertrand apporte une compétence idéale pour diriger notre entreprise internationale ambitieuse. compte tenu de l’étendue de son expérience dans l’élaboration et l’exécution de stratégies de croissance et la création de cultures fortes au sein de certaines des plus grandes entreprises du monde. Cette expertise sera inestimable alors que nous continuons à nous développer sur plusieurs territoires pour consolider notre position de échelle au sein de notre industrie, à l’échelle mondiale.

“Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Jon Hauck et Sonia Sedler qui, en tant que PDG par intérim conjoints, ont veillé à ce que l’entreprise continue de se renforcer, et qui sont impatients de travailler en étroite collaboration avec Bertrand lorsqu’il nous rejoindra.”

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72493/amazon-tesco-and-novartis-vet-bertrand-bodson-is-keywords-new-ceo/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));