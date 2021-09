Le vétérinaire d’Arrow, Stephen Amell, explique honteusement pourquoi il a été ivre d’un avion

Je voulais juste avoir une petite piste ici pour pouvoir en parler, parce que ce qui s’est passé, c’est – et c’est très, très simple – j’ai bu trop de verres dans un lieu public, et je suis monté dans un avion. Et la raison pour laquelle je voulais en parler. . . c’est que j’étais énervé par quelque chose d’autre qui n’avait rien à voir avec Cass, ma femme, et je me suis battu. J’ai choisi un combat parce que je voulais être bruyant et bouleversé, et c’était un « combat », comme dans « ce n’était pas une dispute ». Pour avoir un argument, deux personnes doivent parler. Ma femme a dit une chose tout le temps, c’est : « Si tu ne baisses pas la voix, ils vont te demander de descendre de l’avion. C’est la seule chose qu’elle a dite tout le temps. Et vous savez, honnêtement, je ne me souviens même pas de ce qui m’a contrarié, ce qui dénotait deux choses. A. Manipulez votre alcool. Trop de boissons. Et B. ce n’était clairement pas important. J’étais juste contrarié et je voulais être contrarié. Et bien sûr, après qu’elle ait dit cela, un gars est venu et a dit : « Monsieur, vous devez baisser la voix, s’il vous plaît. »