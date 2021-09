Le vétérinaire de Bungie O’Donnell reconnu coupable d’outrage au tribunal pour la musique de Destiny

L’ancien compositeur de Bungie Marty O’Donnell a été reconnu coupable d’outrage au tribunal pour avoir téléchargé des actifs de Destiny sur diverses plateformes.

Tel que rapporté par Eurogamer, le musicien a été traduit en justice par Bungie en avril de cette année après que O’Donnell a mis en ligne des vidéos avec de la musique du tireur spatial Destiny. Il s’agit notamment des premières versions de ce qui allait devenir le morceau Music of the Spheres.

Alors, comment O’Donnell a-t-il été reconnu coupable d’outrage au tribunal? Eh bien, en avril 2014, il a été licencié de Bungie et a demandé de rendre tout le matériel lié à son travail sur Destiny. L’année suivante, il s’est vu interdire de partager ou d’interpréter ce matériel dans le cadre d’une injonction du tribunal.

Lorsqu’il a commencé à télécharger des vidéos avec de la musique de Destiny sur YouTube et Bandcamp, Bungie l’a poursuivi en justice, alléguant qu’O’Donnell était coupable d’outrage au tribunal. En juillet dernier, la juge Regina Cahan de la Cour supérieure du comté de Washington King avait statué en faveur du studio, déclarant que “O’Donnell avait intentionnellement désobéi” à l’injonction.

En conséquence, O’Donnell a reçu l’ordre de retirer du domaine public tout matériel contrefait, y compris de contacter tout tiers dont il sait qu’il détient le contenu. Cela s’ajoute à un message qu’il doit publier sur ses plateformes de médias sociaux “déclarant qu’il n’avait pas l’autorité légale de posséder du matériel lié à Music of the Spheres ou Destiny et demandant à toute personne ayant déjà téléchargé de tels actifs de les supprimer et de s’abstenir de partage et en détruira toute copie”.

Pour l’instant, O’Donnell ne l’a pas fait.

Destiny a fait ses débuts en 2014 avec une collaboration avec l’éditeur Activision. À la suite de la séparation de Bungie et d’Activision, O’Donnell a déclaré que la relation entre les deux sociétés était “mauvaise dès le début”.

