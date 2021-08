Le vétérinaire de Codemasters Sagnier a rejoint la société de réalité virtuelle NDreams

L’ancien PDG du studio de course britannique Codemasters, Frank Sagnier, a rejoint la société de réalité virtuelle NDreams.

Le vétérinaire des jeux est entré en fonction en tant que président non exécutif du conseil d’administration du spécialiste de la réalité virtuelle avec effet immédiat.

Sagnier a été PDG de Codemasters de 2014 jusqu’au début de cette année. Lui et le directeur financier Rashid Varachia ont démissionné de leurs postes au sein de l’entreprise à la suite de l’acquisition par Electronic Arts du développeur de courses pour 1,2 milliard de dollars en février 2021.

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration de NDreams pour aider l’entreprise à réaliser sa mission de devenir un développeur et éditeur de jeux VR de premier plan au monde », a déclaré Sagnier.

« Au cours des dernières années, Patrick a construit un studio réputé avec des équipes très talentueuses proposant des jeux de haute qualité. Le matériel qui s’améliore rapidement ainsi que les expériences de joueur hautement immersives et innovantes signifient que le marché de la réalité virtuelle connaîtra une croissance significative et des temps passionnants à venir. »

Le PDG de NDreams, Patrick O’Luanaigh, a ajouté : « Je suis ravi d’accueillir Frank au sein du conseil d’administration de nDreams. Je le connais depuis qu’il a créé EA Partners, et je suis certain que sa sagesse, son expérience, sa passion et son dynamisme nous feront avancer alors que nous nous dirigeons vers des objectifs très ambitieux. Frank est une force de la nature, et c’est excitant de l’avoir à nos côtés.”

