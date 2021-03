Le vétérinaire de Disney Mayer rejoint le conseil d’administration de Nexon

Kevin Mayer (photo) a été élu au conseil d’administration de la société de jeux coréenne Nexon.

Il vient à bord avec une riche expérience dans le secteur du divertissement, ayant précédemment travaillé pour The Walt Disney Company pendant 15 ans. Pendant son séjour à la House of Mouse, il a participé aux acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm et Fox dans son rôle de directeur de la stratégie, avant d’être promu à la présidence des activités directes aux consommateurs et internationales de Disney en 2018.

Mayer a quitté Disney en 2020, mais occupe également un certain nombre de rôles de premier plan, notamment celui de PDG du géant des médias sociaux TikTok et de directeur de l’exploitation de la société mère de cette société, ByteDance. Il est également membre du conseil d’administration de Salesforce et de DAZN.

«Kevin est un ajout exceptionnel à notre conseil», a déclaré Owen Mahoney, PDG et président de Nexon.

«Son expérience et ses connaissances seront extrêmement précieuses pour aider à étendre nos mondes virtuels nouveaux et existants sur de nouvelles plates-formes et sur de nouveaux marchés.»

Mayer a ajouté: «La capacité unique de Nexon à créer et à maintenir des mondes virtuels met l’entreprise sur la voie de devenir l’une des principales sociétés de divertissement au monde. Leurs recherches et leurs investissements dans les nouvelles technologies changeront la façon dont les jeux sont créés et joués. »

En 2019, Nexon était en vente, avec des sociétés comme Tencent, EA, Amazon, Comcast et Netmarble entrant apparemment dans la mêlée pour acheter la société coréenne. En juillet 2019, Nexon s’est retiré en disant qu’il y avait un manque d’acheteurs.

