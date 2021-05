Le vétérinaire de Game Of Thrones, Jason Momoa, a un nouveau spectacle où il passera du temps avec des gens aussi durs que lui

Discovery a annoncé que Jason Momoa sera la tête d’affiche d’une nouvelle série documentaire intitulée On the Roam. Le spectacle verra Momoa à la recherche d’artistes et de rêveurs qui cherchent à maîtriser leur propre artisanat unique. Au cours de l’émission, l’acteur voyagera à travers le pays et rencontrera diverses personnes, telles que des fabricants de motos, des musiciens et des athlètes. Dans un rapport. Momoa a exprimé son enthousiasme à l’idée de faire équipe avec Discovery pour la nouvelle entreprise: