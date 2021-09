Le vétérinaire de la WWE, Bray Wyatt, commente le fait que Big E remporte le championnat lundi soir à Raw

in

La relation dans les coulisses entre Big E et Bray Wyatt est peu connue publiquement, bien que les deux hommes aient parlé de leur amitié réelle avec Brodie Lee. Lee, qui était connu à la WWE sous le nom de Luke Harper, a été fortement félicité par les deux hommes dans les mois qui ont suivi sa mort inattendue, il y a donc une implication que peut-être Wyatt et Big E sont également amicaux dans les coulisses. À tout le moins, le fait que Wyatt ait brisé son personnage cryptique et effrayant pour faire de véritables éloges sur la décision sur les réseaux sociaux devrait montrer qu’il y a du respect là-bas, à tout le moins.