Et même avant cela, les arrestations et les charges se sont accumulées. Novembre 2017 : condamné pour crime de batterie domestique. En 2016, il a été arrêté à trois reprises : pour avoir craché sur un flic et blessé un agent de sécurité, pour avoir prétendument agressé plusieurs policiers et pour conduite en état d’ébriété. Entre 2011 et 2015, Jason Miller a été arrêté plus d’une demi-douzaine de fois, la majorité de ces cas impliquant également des accusations liées à des actes de violence.