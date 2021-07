Le vétérinaire de Rockstar Dan Houser crée une nouvelle société appelée Absurd Ventures in Games

L’ancien scénariste en chef de Rockstar Games Dan Houser semble avoir créé une autre société.

Comme rapporté par Rockstar Mag – et repéré par ResetEra – les formalités administratives pour établir une nouvelle entreprise appelée Absurd Ventures in Games ont été créées à la Companies House du Royaume-Uni, avec Houser à la barre. Sa profession est répertoriée en tant que producteur et directeur de création.

Il n’y a aucune indication réelle de ce que l’entreprise va réellement faire. Les “entreprises” dans le nom pourraient faire référence à une sorte de véhicule financier permettant à Houser d’investir dans d’autres sociétés de jeux.

Houser a quitté Rockstar en février 2020, provoquant une baisse de 7% du cours de l’action de la société mère Take-Two. Suite à cette nouvelle, le PDG Strauss Zelnick a rassuré les investisseurs, affirmant que Rockstar n’a “jamais été aussi fort”.

“Donc, Dan Houser était en congé prolongé depuis le début du printemps 2019”, a déclaré Zelnick.

“La société est dirigée depuis sa fondation par Sam Houser qui est président de la société et c’est un effort d’équipe extraordinaire et Sam est un grand joueur et entraîneur. Les résultats de Rockstar Games continuent d’être extraordinaires avec le lancement du nouveau contenu pour à la fois pour Grand Theft Auto Online et pour Red Dead Online.

“Donc, le label n’a jamais vraiment été aussi fort où nous sommes incroyablement optimistes et enthousiastes. En même temps, nous remercions Dan pour ses contributions et nous lui souhaitons bonne chance.”

Houser a aidé à fonder Rockstar Games en 1998.

