Le vétérinaire de Seattle, Amit Mital, prend un nouveau poste en cybersécurité à la Maison Blanche

Amit Mital. (Photo de Kernel Labs)

Amit Mital a choisi un sacré moment pour occuper un poste de cybersécurité à la Maison Blanche.

Le vétéran de la technologie de Seattle plus tôt cette année a discrètement quitté son studio de démarrage Kernel Labs et est devenu un assistant spécial du président et un directeur principal du National Security Council à Washington, DC, où il est maintenant basé.

Mital a refusé de commenter cette histoire lorsqu’il a été contacté par .. Il a pris le rôle de la Maison Blanche en avril.

Mital a quitté son poste à la tête de Kernel Labs, un studio de démarrage qu’il a fondé en 2015. Kernel a aidé à créer des sociétés telles que Trusted Key, qui a été vendue à Workday en 2019, et AnswerIQ, qui a été vendue à Freshworks l’année dernière.

Avant de lancer Kernel, Mital était directeur de la technologie chez le géant de la sécurité Symantec. Il a également passé deux décennies chez Microsoft et a été l’un des premiers investisseurs dans des entreprises de la région de Seattle, notamment Redfin, OfferUp, SignalSense, AppSheet, SeekOut, Karat, etc.

Il s’agit du premier rôle de Mital lié au gouvernement.

La cybersécurité est devenue une priorité pour le président Biden, car les gouvernements étrangers sont liés aux récentes cyberattaques aux États-Unis. Il y a eu cette année des incidents de ransomware très médiatisés affectant l’industrie de la viande et un important gazoduc. La pandémie a également fourni de nouvelles opportunités de piratage alors que les entreprises se déplaçaient en ligne et que les cybercriminels tiraient parti des distractions sanitaires et économiques.

Le mois dernier, Biden a publié un décret sur l’amélioration de la cybersécurité du pays. Il a également ajouté d’autres technologues expérimentés à des postes de haut niveau en cybersécurité au sein de son administration.

Biden et le président russe Vladimir Poutine ont fait la une des journaux la semaine dernière après que les ransomwares ont été un “point de discussion majeur” lors de leur premier sommet en personne, a rapporté ZDNet.

Goutham Sukumar, un autre ancien dirigeant de Symantec, est désormais PDG de Kernel Labs. Il était également auparavant PDG de NitroDesk. Mital n’est plus impliqué dans Kernel.