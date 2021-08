Le vétérinaire de SNL Leslie Jones a déclenché des « larmes de joie » pour le bibliothécaire du collège après un don de dernière minute

Pour donner un peu de contexte, Brittany Gendron, une bibliothécaire basée en Caroline du Nord, visait à collecter des fonds pour des fournitures qui aideraient sa bibliothèque de collège dans la lutte contre COVID-19. Selon The Charlotte Observer, la pression s’installait à l’approche de la journée portes ouvertes des écoles ouvertes. Cela a conduit Gendron à lancer un appel à Leslie Jones sur les réseaux sociaux avec un message sincère et une liste de ses besoins. Eh bien, le même jour, Jones a vu le message et a répondu plus tard qu’elle “avait effacé la liste”.