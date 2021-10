Le vétérinaire de Sony Layden doute que les titres propriétaires de PlayStation soient lancés le même jour sur PC

L’ancien directeur de PlayStation US, Shawn Layden, a déclaré qu’il ne pensait pas que la sortie propriétaire de la société serait lancée le même jour sur PC.

S’adressant à What’s Up PlayStation – tel que rapporté par VGC – Layden a déclaré que lorsqu’il travaillait pour le géant de la console, la stratégie était d’attirer un nouveau public 18 ou 24 mois plus tard lorsque les ventes de la version PlayStation d’un titre ont commencé à ralentir un peu.

« L’idée d’aller sur PC – et je ne pense pas que vous verrez jamais PlayStation faire une journée et un rendez-vous avec PC, mais vous savez, ne jamais dire jamais – mais la stratégie telle que nous la développions quand j’étais là-bas était que nous devons aller là où se trouvent ces nouveaux clients, ces nouveaux fans pourraient être », a-t-il déclaré.

« Nous devons aller là où ils sont parce qu’ils ont décidé de ne pas venir chez moi, alors je dois aller chez eux maintenant. Et quelle est la meilleure façon d’aller chez eux ? Pourquoi ne pas prendre l’un de nos jeux les plus vendus, qui a déjà fait exploser le marché, il existe déjà depuis 18 ou 24 mois, il n’y a pas de véritable activité de vente au détail contre ce titre, je n’en échange pas un vente pour un autre, et apportez-le à la plate-forme d’ordinateur personnel et laissez-les avoir une idée – vous choisissez de ne pas venir sur PlayStation, mais laissez-moi vous montrer ce que vous manquez.

Des exclusivités PlayStation telles que Horizon Zero Dawn et Days Gone sont arrivées sur PC après leurs débuts sur console, avec l’actuel patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, disant que d’autres sont en route. Plus tôt cette année, PlayStation a acheté le spécialiste du portage PC Nixxes.

