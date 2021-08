Le vétérinaire d’Oculus et Telltale, Slevin, joue un rôle chez EA

Colum Slevin d’Oculus a quitté l’entreprise pour un poste chez Electronic Arts.

L’exécutif s’est rendu sur Twitter le 20 août pour révéler qu’il quittait les activités AR et VR de Facebook, avant de publier sur LinkedIn qu’il rejoignait EA pour travailler dans la branche Positive Play du géant de l’édition en tant que directeur principal des services en direct.

“Je rejoins le groupe Positive Play d’Electronic Arts et je suis ravi de travailler avec l’équipe ici pour lutter contre la toxicité, soutenir les communautés et intégrer un design inclusif dans nos jeux”, a écrit Slevin.

La carrière de Slevin dans les jeux semble avoir commencé pendant qu’il travaillait chez LucasFilm, où il était vice-président et chef des opérations du studio. Cela impliquait en partie de superviser son studio de jeux LucasArts jusqu’à sa fermeture en 2013.

Par la suite, il a décroché un poste de directeur général de Telltale Games, qu’il a occupé jusqu’en 2015, date à laquelle il a rejoint Oculus VR en tant que responsable des expériences. En 2018, il est promu directeur des médias AR/VR chez Facebook.

La nouvelle de Slevin rejoignant la division Positive Play d’EA accompagne la société révélant qu’elle ouvrait cinq de ses brevets axés sur l’accessibilité à d’autres sociétés de jeux.

