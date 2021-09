Le vétérinaire du bureau Rainn Wilson vient de rejoindre l’une des émissions de télévision de George RR Martin

Rainn Wilson est monté à bord du prochain thriller noir Dark Winds pour AMC, selon Deadline. Dans la série AMC, Wilson incarnera le missionnaire et vendeur de voitures d’occasion Devoted Dan, qui recrute des adeptes avec son charme et ses mots. Alors que Dan est un homme fidèle de Dieu, il est aussi un dégénéré et un hypocrite constant. Ce nouveau rôle semble certainement plus sombre et tordu que Dwight Schrute avec ses ours, ses betteraves et Battlestar Galactica ! La série à venir a déjà reçu le feu vert pour une première saison de six épisodes.