Robert Downey Jr. et Greg Berlanti unissent leurs forces de production pour une adaptation HBO Max de For Your Own Good, écrit par l’auteur Samantha Downing, selon THR. Fait intéressant, For Your Own Good n’a même pas encore été publié et ne sortira pas avant sa sortie en juillet. Pourtant, la description du roman à venir indique déjà qu’une émission télévisée pourrait être plus qu’un peu intense.