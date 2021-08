Le vétérinaire Xbox Eagle dirigera l’équipe Azure Gaming UK de Microsoft

L’ancien patron britannique de Xbox Harvey Eagle a été nommé responsable de l’équipe Azure Gaming de Microsoft au Royaume-Uni.

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, le Big M a étendu son initiative Azure Gaming, dont l’objectif est d’amener davantage de développeurs à utiliser sa technologie cloud, ainsi que les autres composants de Game Stack de Microsoft. Cela inclut le moteur physique Havok, Visual Studio et Direct X.

Le déploiement d’Azure Gaming UK fait suite à l’introduction de l’initiative par Microsoft en Corée du Sud et au Japon.

Le passage d’Eagle à Azure Gaming fait suite à 21 ans chez Xbox ; il a rejoint l’entreprise en 2000 en tant que responsable de la publicité pour la région EMEA avant de devenir chef d’entreprise pour Xbox au Royaume-Uni et en Irlande. En 2019, il a déménagé pour devenir directeur du marketing produit pour Xbox Live.

« Microsoft s’engage à apporter ses capacités cloud et ses outils et services de développement de jeux aux développeurs et éditeurs du monde entier », nous a dit Eagle. « Notre PDG, Satya Nadella, a cité la « responsabilisation des créateurs » comme l’un des trois avantages clés de Microsoft dans l’industrie ; une autre preuve démontrant que nous sommes à fond sur les jeux.

« Après des investissements réussis en Corée du Sud et au Japon, il s’agit de la première équipe de vente de jeux Azure dédiée à être établie en Europe, en reconnaissance de la communauté de développement de jeux hautement respectée et réussie qui existe au Royaume-Uni.

“L’objectif de mon nouveau rôle est de tirer parti de tous les outils et services de Microsoft Game Stack pour aider les créateurs de jeux britanniques tout au long de leur cycle – du concept et du développement à l’attraction de joueurs et à la croissance par l’engagement, la rétention et la monétisation. Je Je veux permettre à tout développeur d’accéder facilement à Azure et d’utiliser ces outils et services. Je suis vraiment ravi de voir comment nous pouvons aider les créateurs de jeux de toutes tailles à créer des jeux incroyables. “

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72400/xbox-vet-eagle-to-lead-microsofts-azure-gaming-uk-team/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));