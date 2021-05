Le veuf de Selena révèle le côté sombre de la famille Quintanilla – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Après la première de la deuxième saison de la série selena, le veuf du chanteur a révélé le côté sombre de la Famille Quintanilla.

On sait que Chris Perez Ce n’est pas un personnage impliqué dans des controverses, mais quand il a publié son livre avec les mémoires de la Reine Tex-Mex, les problèmes ont commencé avec sa famille, puisqu’il a été poursuivi pour un million de dollars et qu’ils ne lui ont pas permis de convertir le livre en série.

Chris Pérez a donné une interview pour l’émission Telemundo “ Suelta la Sopa ”, dans laquelle ils lui ont demandé pourquoi il avait publié sur ses réseaux sociaux qu’ils essayaient d’effacer son héritage avec Selena, à laquelle il a répondu que certaines chansons qu’il avait faites avec le chanteur , “Peut être” Oui “Plus maintenant” disparu de plateformes numériques. Cela a beaucoup blessé le musicien, en plus de ne pas avoir reçu les redevances qui lui étaient dues.

Au début de sa relation avec Selena, il n’a pas été bien accueilli par son père. Abraham Quintanilla, alors ils ont gardé leur relation secrète et de la même manière qu’ils se sont mariés. Après l’union conjugale, les problèmes ont été laissés pour compte et il faisait partie de la famille; Cependant, après la mort du chanteur, les différences et les éloignements entre les deux parties ont recommencé.

Jusqu’à présent, l’héritage de Selena appartient à son père et à ses frères, tandis que Chris n’a pas beaucoup participé à cette affaire, car on suppose qu’ils lui ont fait signer des documents de transfert de droits, mais on ne sait pas si cela est vrai.

