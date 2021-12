Le veuf d’Edith González et sa petite amie ont la meilleure pose de Noël

La popularité de Lorenzo est totale et ses sincères félicitations à son partenaire actuel ont obtenu plus de 1400 likes, en plus de 95 commentaires dans lesquels ses followers lui souhaitent, ainsi qu’à Lourdes, bonheur, santé et tout le meilleur pendant ces vacances. Maintenant qu’ils ont passé le réveillon de Noël et Noël ensemble, il est probable qu’ils seront également ensemble le jour de l’An.

Journaliste Shanik berman et le chauffeur Pauline Madrazo Ils ont réagi à la publication de qui était le mari de Edith Gonzalez. Le communicateur a répondu avec un sincère: « Je t’aime (bien qu’il n’ait pas utilisé le mot correctement, mais un emoji coeur rouge. » oscar Il l’a écrit « Joyeux Noël ! » avec les images d’un arbre et d’un coffret cadeau.

Lorenzo et Lourdes ont tous deux opté pour un look très classe, elle avec un maquillage naturel et ses cheveux blonds attachés en demi-queue de cheval, avec des vagues à moitié marquées, une veste en cuir souple en noir, un pantalon assorti et un chemisier blanc. Il a une veste style bûcheron, très tendance, et une chevelure impeccable.

Son histoire d’amour

La romance entre Margáin et Peláez a commencé le 2 février 2020, nous le savions donc car à la même date, mais cette année, il a publié une photo qui clarifiait quand tout : « Allons-y ensemble ! Un an de partage de vie. » Ils ont officiellement accepté leur relation en mars 2021, lorsqu’ils ont été vus ensemble pour la première fois.