Le VfL Wolfsburg accueille Cologne

04/02/2021 à 15:36 CEST

Samedi prochain à 15h30, ils s’affronteront dans le Volkswagen Arena les Wolfsburg et le Eau de Cologne lors de la 27e journée de Bundesliga.

le VfL Wolfsburg Il arrive avec enthousiasme pour le vingt-septième jour après avoir gagné lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Werder Brême hors de son champ (1-2) et contre lui Schalke 04 dans son domaine (5-0). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 14 des 26 matches de Bundesliga disputés à ce jour, avec 45 buts marqués contre 22 encaissés.

Concernant l’équipe visiteuse, le Eau de Cologne n’a pas dépassé le nul avec un résultat de 2-2 contre le Borussia Dortmund, alors il arrive à la réunion avec l’intention d’arracher les trois points VfL Wolfsburg. À ce jour, sur les 26 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté cinq avec 25 buts en faveur et 46 contre.

En ce qui concerne les performances de la maison, le VfL Wolfsburg ils ont gagné huit fois et fait match nul quatre fois en 12 matchs disputés jusqu’à présent, c’est pourquoi ils forment une équipe solide dans leur stade, réalisant la plupart des points joués. Dans le rôle de visiteur, le Eau de Cologne Il a un bilan de quatre victoires, six défaites et trois nuls en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la VfL Wolfsburg pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Volkswagen Arena, obtenant ainsi neuf victoires, une défaite et quatre nuls en faveur de la VfL Wolfsburg. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Eau de CologneEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Wolfsburg et le Eau de Cologne dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la Bundesliga, nous voyons que les locaux sont en tête avec un avantage de 28 points par rapport à VfL Wolfsburg. L’équipe de Oliver Glasner Il arrive au match en troisième position et avec 51 points avant le match. Pour sa part, le Eau de Cologne il compte 23 points et occupe la seizième place du classement.