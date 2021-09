Le VfL Wolfsburg et l’Eintracht Frankfurt se partagent les points après un nul 1-1

19/09/2021 à 21h31 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Arène Volkswagen et qui a affronté le Wolfsbourg et à Francfort conclu avec une égalité à un entre les deux prétendants. Les VfL Wolfsbourg Il est venu au match avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Greuther plus loin loin de chez lui (0-2) et l’autre contre lui RB Leipzig dans son fief (1-0) et avec une séquence de quatre victoires consécutives dans la compétition. Pour sa part, Eintracht Francfort a récolté une égalité à un contre le Stuttgart, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition et accumulant trois nuls d’affilée dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Wolfsburg est deuxième après la fin du match, tandis que le Francfort est quinzième.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Eintracht Francfort, qui a créé le lumineux avec un peu de Sam Lammers à la minute 38, concluant la première période avec le résultat de 0-1.

Après la moitié de la rencontre est venu le but pour lui VfL Wolfsbourg, qui a mis les tables à travers un but de Wouter Weghorst à la 70e minute, terminant le match sur un score de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Wolfsbourg de Marc van Bommel soulagé Lukas nmecha, Devinette Bakou et Jérôme Roussillon pour Renato steffen, Luca waldschmidt et Yannick Gerhardt, tandis que le technicien du Francfort, Olivier Glasner, a ordonné l’entrée de Jens Hauge, Jesper Lindström, Ajdin Hrustic et Stefan Ilsanker fournir Sam Lammers, Philippe Kostic, Truie Djibril et Daichi kamada.

L’arbitre du match a sorti huit cartons jaunes. Des deux équipes, Luca waldschmidt et Josuha Guilavogui de l’équipe locale et Danny Da Costa, Truie Djibril, Kristijan Jakic, Erik Durm, Martin Hinteregger et Evan N`Dicka L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

En ce moment, le Wolfsbourg il reste 13 points et le Francfort avec quatre pointes.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Hoffenheim, Pendant ce temps, il Eintracht Francfort jouera contre lui Eau de Cologne.

Fiche techniqueVfL Wolfsbourg :Koen Casteels, Kevin Mbabu, Maxence Lacroix, Sebastiaan Bornauw, Yannick Gerhardt (Jerome Roussillon, min.86), Dodi Lukebakio, Maximilian Arnold, Josuha Guilavogui, Luca Waldschmidt (Ridle Baku, min.72), Renato Steffen (Lukas Nmecha, min. .46) et Wouter WeghorstEintracht Francfort :Kevin Trapp, Danny Da Costa, Evan N`Dicka, Martin Hinteregger, Erik Durm, Rafael Borre, Djibril Sow (Ajdin Hrustic, min.82), Daichi Kamada (Stefan Ilsanker, min.83), Kristijan Jakic, Filip Kostic (Jesper Lindstrom, min.72) et Sam Lammers (Jens Hauge, min.72)Stade:Arène VolkswagenButs:Sam Lammers (0-1, min. 38) et Wouter Weghorst (1-1, min. 70)