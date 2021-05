Le VfL Wolfsburg fait match nul contre le RB Leipzig (2-2)

16/05/2021 à 22:32 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Red Bull Arena et qui a fait face au Leipzig et à Wolfsburg il s’est terminé par un match nul entre les deux prétendants. le RB Leipzig Il a abordé le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Borussia Dortmund par un score de 3-2. Du côté des visiteurs, le VfL Wolfsburg a remporté à domicile 3-0 son dernier match de la compétition contre Union Berlin. Avec ce résultat, l’équipe de Lipsiense est deuxième après la fin du match, tandis que le Wolfsburg c’est quatrième.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe de Wolfsburg, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Maximilien Philippe à la 12e minute. VfL Wolfsburg, qui s’est distancé par un nouvel objectif de Maximilien Philippe, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45 ans, concluant la première période avec un résultat de 0-2.

La seconde mi-temps a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a réduit les distances sur le tableau de bord avec un objectif de Justin Kluivert Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de Lipsiense, qui a réalisé l’égalisation en mettant le 2-2 grâce à l’objectif de pénalité maximale de Marcel Sabitzer à 78 minutes. Enfin, le match s’est terminé par un 2-2 dans la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du RB Leipzig a donné accès à Angelino, Amadou Haidara, Dayot Upamecano, Hwang hee-chan Oui Kevin Kampl pour Benjamin Henrichs, Konrad Laimer, Ibrahima Konate, Justin Kluivert Oui Emil Forsberg, Pendant ce temps, il Wolfsburg a donné accès à Josuha Guilavogui Oui Jérôme Roussillon pour Maximilien Philippe Oui Ridle Baku.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Benjamin Henrichs, Ibrahima Konate Oui Marcel Sabitzer de l’équipe locale et Kevin Mbabu, Maximilien Arnold Oui Ridle Baku L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec cette cravate, le RB Leipzig il a été placé à la deuxième place du tableau avec 65 points, à la place de l’accès à la Ligue des champions. Pour sa part, VfL Wolfsburg Avec ce point, il était en quatrième position avec 61 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions en fin de match.

L’équipe qui a disputé le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Union Berlin, Pendant ce temps, il VfL Wolfsburg jouera contre lui Mayence 05.

Fiche techniqueRB Leipzig:Peter Gulacsi, Benjamin Henrichs (Angelino, min.46), Willi Orban, Ibrahima Konate (Dayot Upamecano, min.63), Lukas, Emil Forsberg (Kevin Kampl, min.87), Marcel Sabitzer, Konrad Laimer (Amadou Haidara, min .46), Justin Kluivert (Hwang Hee-Chan, min.70), Christopher Nkunku et Yussuf PoulsenVfL Wolfsburg:Koen Casteels, Kevin Mbabu, Maxence Lacroix, John Anthony Brooks, Paulo Otavio, Ridle Baku (Jerome Roussillon, min 90), Maximilian Philipp (Josuha Guilavogui, min 80), Maximilian Arnold, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt et Wouter WeghorstStade:Red Bull ArenaButs:Maximilian Philipp (0-1, min.12), Maximilian Philipp (0-2, min.45), Justin Kluivert (1-2, min.51) et Marcel Sabitzer (2-2, min.78)