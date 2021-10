Le vibromasseur de Gwyneth Paltrow avec Son Moses, 15 ans, est vraiment adorable

Devenir réel.

Gwyneth Paltrow a consacré sa carrière à goop, la marque de style de vie qui est devenue célèbre pour sa grande variété de produits non conventionnels – du répulsif anti-vampire psychique à une bougie appelée « This Smells Like My Vagina » – et maintenant, elle se prépare à lancer la saison deux de Sex, Love & goop, sa série Netflix qui explorera les subtilités du bien-être érotique.

Pendant ce temps, Paltrow élève également deux adolescents. Que pensent-ils de ses publicités comme un vibromasseur plaqué or 24 carats ?

ET! Nouvelles’ Justin sylvestre a posé la question à l’actrice lors de Daily Pop le mercredi 20 octobre.

« En fait, mon fils m’a dit l’autre jour – il est comme un enfant vraiment sensible et incroyable – et il a dit: » Tu sais, d’abord, j’étais vraiment gêné que tu vendes des vibromasseurs sur goop « », a révélé Paltrow en exclusivité. « Mais maintenant, je vois que c’est vraiment génial parce que vous donnez la permission à des gens qui pensent que c’est embarrassant que ce ne soit pas embarrassant. »

« C’était incroyable », a-t-elle ajouté.