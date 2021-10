Le vice-amiral Anil Chawla rencontre les hauts dirigeants de la défense lankaise

Vice-amiral Anil Kumar Chawla, (Photo : Twitter/@indiannavy)

Le vice-amiral de la marine indienne Anil Chawla a rencontré les commandants de la marine et de l’armée de l’air sri lankaises alors que les marines des deux pays organisent un exercice d’entraînement conjoint de quatre jours pour renforcer la coopération et l’interopérabilité en matière de défense. Le vice-amiral Chawla, l’officier général commandant en chef, Southern Naval Command (SNC) a fait appel aux commandants de la marine du Sri Lanka, Nishantha Ulugetenne, et de l’Air Force, SK Pathirana, et a rencontré le secrétaire aux Affaires étrangères Jayanath Colombage, le haut-commissariat indien ici tweeté mardi.

Il a également interagi avec le corps professoral du NDC (Sri Lanka National Defence College) et a participé à la réunion des anciens élèves de la marine indienne pour renforcer les liens d’amitié, a tweeté la mission. « A rendu hommage aux martyrs de l’#IPKF », a ajouté le tweet du haut-commissariat.

La Force indienne de maintien de la paix (IPKF) était un contingent militaire indien déployé au Sri Lanka entre 1987 et 1990 pour effectuer des opérations de maintien de la paix pendant la guerre civile brutale de la nation insulaire entre l’armée gouvernementale et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Sur une photo, Chawla a été vue en train de saluer un mémorial pour les soldats de l’IPKF tombés au combat.

Six navires du premier escadron d’entraînement de la marine indienne sont arrivés dimanche au Sri Lanka pour un entraînement de quatre jours et un exercice de défense bilatérale. Les navires indiens en visite font partie du Southern Naval Command (SNC), qui est le commandement de la formation de la marine indienne et est dirigé par le vice-amiral Chawla.

La marine indienne dispense une formation aux stagiaires internationaux depuis plus de quatre décennies maintenant. Un grand nombre d’officiers et de marins du Sri Lanka suivent des cours de niveau ab initio à avancé au SNC. Au cours de la visite, diverses activités de formation ont eu lieu et d’autres sont prévues dans le but d’améliorer l’interopérabilité des deux forces. Au total, 75 officiers, 153 élèves-officiers, 10 élèves-officiers de la CCN et 530 marins font partie de la visite.

Les navires devraient partir les 27 et 28 octobre.

