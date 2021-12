Le vice-chancelier de l’Université de Delhi n’est pas en faveur d’un système d’admission basé sur des seuils, espère un changement l’année prochaine

Personnellement, cependant, Singh n’est pas favorable au maintien du système de coupure. (Déposer)

Le système d’admission basé sur des seuils désavantage les étudiants des conseils avec une notation « stricte », a déclaré le vice-chancelier de l’Université de Delhi, Yogesh Singh. Singh a également exprimé l’espoir que la situation changerait dans un an.

Singh a constitué un comité pour examiner les données d’admission et la réunion du conseil académique de vendredi délibérera sur ses recommandations.

Le chef de l’université a déclaré qu’il existait de nombreuses options – poursuite du système actuel, normalisation des notes de divers conseils, test d’entrée et pondération de 50% au test d’entrée et 50% aux notes (du conseil). Le Conseil académique et le Conseil exécutif prendront un appel à ce sujet, a-t-il déclaré à Press Trust of India.

Personnellement, cependant, Singh n’est pas favorable au maintien du système de coupure.

Il a déclaré que le système actuel offrait un avantage aux élèves des conseils scolaires dotés d’un « système de notation indulgent ».

Il a cité les étudiants du conseil d’administration de l’Uttar Pradesh qui ne sont pas admis à l’Université de Delhi. Il a ajouté que l’université recevait un grand nombre d’étudiants du Kerala mais pas du Tamil Nadu ou de l’Andhra Pradesh.

Il a ajouté que le moment était venu de revoir les processus en place.

La forte proportion d’admissions en provenance du Kerala a conduit un étudiant à s’adresser à la Haute Cour de Delhi. Gunisha Aggarwal a allégué qu’en dépit d’avoir obtenu 98 % à ses examens du conseil, elle n’a pas pu être admise dans son cours/université préféré en raison du nombre « disproportionné » d’admissions du conseil d’éducation du Kerala.

Singh a également parlé de la réouverture des campus universitaires – une demande de divers groupes d’étudiants. Cependant, la confiance a baissé suite à l’émergence de la variante Omicron et l’université attendra un mois avant de prendre un appel, a déclaré Singh.

L’université est ouverte mais les doctorants viennent sur le campus, a déclaré Singh. Les examens pratiques pour les étudiants de dernière année ont également lieu. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas rouvrir le campus à moins que l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi n’autorise 100% des sièges.

