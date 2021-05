Le vice-doyen blanc de l’Université Brandeis se dit raciste ⋆ .

Un responsable universitaire blanc a qualifié tous les Blancs de racistes implicitement et, dans le processus, elle-même.

La doyenne adjointe de l’Université Brandeis, Kate Slater, a déclaré cette semaine qu’elle méprisait la «blancheur» et croyait que «tous les blancs sont racistes» dans un post Instagram enflammé.

«Oui, tous les Blancs sont racistes en ce sens que tous les Blancs ont été conditionnés dans une société où l’identité raciale détermine les expériences / résultats de la vie et la blancheur est la norme et la valeur par défaut. Cela m’inclut! », A écrit Slater. “Je ne déteste pas les Blancs – je déteste la blancheur.”

Ci-dessous, le post obtenu par The Federalist.

Slater a depuis rendu son compte privé. L’Université Brandeis n’a pas répondu à la demande de commentaires du fédéraliste. Ses commentaires sont survenus quelques jours avant le premier anniversaire de la mort de George Floyd.

Le site Web personnel de la dirigeante de l’université dit qu’elle «enquête sur la formation de l’identité raciale des Blancs et comment le racisme opère individuellement, organisationnellement et systémiquement» et «dirige des animations, des formations et des groupes d’affinité avec des institutions et des universités de la maternelle à la 12e année, ainsi qu’avec de nombreuses organisations privées. “

Son travail a souvent été publié dans «Today» de NBC News Dans un article intitulé «Comment être antiraciste et quelles nouvelles mesures vous devriez prendre», Slater écrit que «Dans notre société, le racisme systémique crée toujours des expériences de vie et des résultats radicalement différents pour les communautés de couleur »et« Nous vivons dans un monde façonné par la race, et nous avons donc été conditionnés à avoir une vision du monde raciste », avant de faire référence au pédaleur critique de la théorie raciale Ibram X. Kendi. Dans un autre article intitulé «Les protestations appellent à réformer, démanteler et abolir la police – mais que signifient-elles?» l’éducateur soutient que les États-Unis sont «au-delà de la rédemption».

En plus de ses commentaires sur les Blancs, l’employée Brandeis a discuté de la théorie critique de la race.

«Les« débats »sur la théorie critique de la race», a-t-elle dit, «sont souvent des hommes de paille pour les débats sur la réalité ou non du racisme systémique. Et aucun nombre de statistiques ou de faits que je pourrais offrir ne convaincra les gens de «voir» le racisme systémique s’ils ne le veulent pas.

Slater répertorie les emplois antérieurs axés sur la race sur son profil LinkedIn, y compris «spécialiste de la justice raciale, éducatrice et consultante. Professionnel de l’enseignement supérieur. doctorat en études sur le leadership et les politiques éducatives. Maître de conférences, Département de l’éducation de l’Université du New Hampshire. Co-créateur de la feuille de route antiraciste. »