Le vice-Premier ministre australien teste positif pour Covid lors d’un voyage aux États-Unis avec des «symptômes légers» | Monde | Nouvelles

Le vice-Premier ministre australien est arrivé dans le États Unis mercredi dans le cadre d’un voyage de 10 jours à Londres et à Washington DC. M. Joyce a été testé positif après avoir atteint Washington DC depuis Londres, cependant, ses compagnons de voyage ont jusqu’à présent été testés négatifs.

Selon les protocoles actuels de Covid, il s’isolera pendant 10 jours avant de rentrer chez lui en Australie.

S’adressant à Sky News, M. Joyce a déclaré: « Je commençais juste à être un peu fatigué, puis j’ai commencé à avoir mal à la jambe, alors j’ai été testé … J’avais déjà été testé deux fois au cours des deux derniers jours au Royaume-Uni .

« C’était juste comme nous sommes arrivés aux États-Unis, mais c’est la vie. »

M. Joyce a déclaré qu’il ne se sentait pas « si mal ».

Il a ajouté: « Vous devez vraiment vous demander si vous devez être testé du tout, car cela ne vous crie pas dessus. »

Faisant le point sur son état de santé, le Premier ministre Scott Morrison lui a envoyé un SMS tôt jeudi matin.

M. Morrison aurait déclaré: «Barnaby me dit qu’il se sent bien, à part la maladie bénigne.

« Il a été vacciné et ce que nous savons déjà, c’est que les vaccinations ont un impact sur la gravité de la maladie. Et c’est pourquoi il est si important de se faire vacciner.

« C’est un autre rappel important de la raison pour laquelle le programme de rappel est également si important, et j’encourage tout le monde à obtenir ses rappels. »

Le chef adjoint des ressortissants, David Littleproud, a déclaré qu’il avait été en contact avec M. Joyce jeudi matin.

M. Littleproud a déclaré: « Il s’isole aux États-Unis jusqu’à ce qu’il puisse rentrer chez lui en toute sécurité et nous lui souhaitons tout le meilleur pour son rétablissement. »

Lorsqu’on lui a demandé si son diagnostic avait changé son point de vue sur l’Australie qui devait apprendre à « continuer » sa vie et vivre avec Covid, M. Joyce a déclaré qu’il était « toujours du même point de vue ».

Il a dit : « Vous ne pouvez pas simplement fermer tout l’endroit, le monde entier doit passer à autre chose.

« Nous devons déterminer comment nous gardons les gens hors des hôpitaux, c’est terriblement important. Nous devons nous assurer que les gens se font vacciner.

«Et nous devons trouver la meilleure façon d’essayer de gérer et d’aller de l’avant et de retrouver une vie aussi normale que possible.

« J’espère qu’à l’avenir, plutôt que d’être isolé, ce sera comme la grippe, où si vous l’obtenez, vous rentrez chez vous et vous le gérez vous-même … Et les gens devraient se faire vacciner contre la grippe chaque année, se faire vacciner contre Covid chaque année.

« Je veux dire, c’est mon rêve. »

Le voyage de 10 jours de M. Joyce à Londres et à Washington DC intervient dans le cadre d’une tentative de mobiliser un soutien pour freiner les sociétés de médias sociaux, y compris Facebook.

Il devait rencontrer le sénateur républicain Ted Cruz, un critique féroce de Facebook, et Marsha Blackburn, qui a joué un rôle déterminant dans un comité du Sénat américain qui a ciblé l’entreprise sur la sécurité en ligne des enfants.