Le vice-Premier ministre sud-coréen déclare que la volatilité continue de la crypto-monnaie est une préoccupation majeure

Le vice-Premier ministre sud-coréen Hong Ham-ki a récemment parlé de l’industrie de la crypto-monnaie, avec un accent particulier sur les CBDC, notant qu’une monnaie numérique de banque centrale pourrait agir comme une crypto-monnaie si elle était mise en œuvre. Cependant, il avait également de grandes inquiétudes concernant la volatilité des crypto-monnaies.

Il estime qu’il est naturel qu’il y ait taxation des cryptomonnaies, puisque, selon les principes d’équité fiscale, “il est naturel de taxer là où il y a des revenus”. Cependant, il a noté que c’est quelque chose qui doit être décidé à l’Assemblée nationale après de longues délibérations.

Il a également mentionné qu’il y a actuellement de nombreuses discussions mondiales sur les actifs virtuels, ce qui est naturel compte tenu du rôle énorme qu’ils jouent actuellement. Il a noté que la Corée du Sud n’est pas différente. Cependant, il a également noté que de nombreuses discussions en cours impliquent des transactions illégales qui se produisent dans cet espace, telles que le piratage et le blanchiment d’argent.

Essentiellement, il considère le manque de transparence comme l’un des plus gros problèmes, c’est pourquoi il y a un an et demi, le gouvernement a commencé à se concentrer sur la lutte contre ces avoirs illégaux et l’augmentation de la transparence. La responsabilité de mettre fin aux transactions illégales et d’accroître la transparence incombe aux échanges de crypto-monnaie.

Les crypto-monnaies peuvent ne jamais être des devises en raison de leur volatilité

Un autre problème majeur, comme mentionné, est la volatilité des prix. Une volatilité et des risques élevés sont quelque chose que chaque investisseur individuel doit assumer séparément. Quant au gouvernement, l’accent est mis sur l’arrêt des illégalités au sein de l’industrie.

Interrogé sur le rôle futur du Bitcoin (BTC / USD), notamment en raison de la décision récemment annoncée par le Salvador de convertir le Bitcoin en monnaie légale, il a noté que le prix du BTC a diminué de moitié ces derniers mois. . Cela fait de la volatilité un problème si important que vous vous demandez si les crypto-monnaies pourront agir comme de vraies devises.

Du côté positif, il pense qu’il est naturel que les crypto-monnaies aient des valeurs de transaction bon marché, étant donné qu’il s’agit en fait d’actifs virtuels. Cependant, cela n’excluait pas complètement les crypto-monnaies d’être des devises. Il a simplement souligné que le monde doit encore attendre et voir si les crypto-monnaies peuvent jouer le rôle de devises, ce qui dépendra probablement de la stabilisation ou non de leurs prix au cours des prochaines années.

Les CBDC pourraient être une solution résistante à la volatilité, c’est pourquoi la Banque de Corée a examiné sa propre CBDC et prévoit un test pilote plus tard cette année.

