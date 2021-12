Le vice-président Apple du design industriel Evans Hankey approfondit les bracelets Apple Watch

Le vice-président du design industriel Evans Hankey et le vice-président du marketing produit Stan NG approfondissent avec HYPEBEAST dans une nouvelle interview explorant ce qui rend chaque bracelet Apple Watch unique.

Dans l’interview, Hankey parle de l’importance de préserver la compatibilité des bandes entre chaque génération :

Depuis la première Apple Watch jusqu’à la série 7 actuelle, l’interchangeabilité du bracelet a été la pierre angulaire du produit. […] Chaque fois que nous avons affiné le design de l’Apple Watch, nous nous sommes efforcés de maintenir la compatibilité descendante, ce qui n’a pas été une mince affaire car l’affichage a grandi au fil des ans.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui différencie un bracelet Apple Watch d’un bracelet de montre traditionnel, Ng décrit un objectif plus élevé :

Un différenciateur est que les innovations que nous apportons aux bracelets de montre doivent prendre en charge les fonctionnalités de l’Apple Watch. […] Cela garantit que la montre est confortable à porter – ni trop serrée ni trop lâche – tout en permettant des fonctionnalités telles que le suivi de la fréquence cardiaque toute la journée, les lectures d’oxygène dans le sang et la détection au poignet qui vous permettent d’utiliser Apple Pay ou de déverrouiller votre iPhone en toute sécurité sans s’authentifier à chaque fois.

Les parties les plus juteuses que les aficionados d’Apple Watch apprécieront le plus sont la répartition bande par bande fournie par Evans :

Le Clover Solo Loop est sans aucun doute le bracelet de montre le plus simple et le plus ambitieux que nous ayons créé. Pour la première fois peut-être dans l’histoire de l’horlogerie, nous avons éliminé toutes les boucles, fermoirs et le surplus de matière nécessaire à l’ajustement de la taille. […] La boucle solo tressée partage la même architecture fondamentale, mais celle-ci est créée en tressant 16 000 filaments de fil de polyester recyclé autour de fils de silicone minces, puis en les coupant au laser pour assurer une longueur exacte pour un ajustement personnalisé. […] Cette année aussi, nous avons utilisé un procédé jacquard pour intégrer le swoosh classique de Nike directement dans le bracelet tissé. Cette combinaison de couleurs semble particulièrement sérieuse et sportive. […] Et puis le Leather Link est une autre première du genre. Le lien en cuir est fabriqué à partir de cuir souple fabriqué à la main avec des aimants moulés flexibles intégrés dans chaque sangle. […]

