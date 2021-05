Le vice-président d’Apple déclare que l’entreprise est engagée dans les produits audio pour la maison, “ peu besoin ” de la fonction Find My Remote

La nouvelle Apple TV 4K commence à arriver aux portes du client à partir d’aujourd’hui, et Patrick O’Rourke de Mobile Syrup a une interview avec le vice-président d’Apple, Tim Twerdahl, sur la nouvelle boîte et sa télécommande repensée.

Plus particulièrement, Twerdahl met en évidence les capacités potentielles du port HDMI 2.1, y compris la sortie 4K HDR à fréquence d’images élevée et la prise en charge de l’eARC, qui permet au son de toutes les sources de télévision de sortir vers un HomePod connecté. Twerdahl affirme qu’Apple s’est engagé à «créer d’excellents produits audio pour la maison», une note importante étant donné que la fonction eARC ne fonctionne actuellement qu’avec le HomePod 2018, un produit qu’Apple a abandonné.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité ARC ne fonctionne pas avec HomePod mini. Les commentaires de Twerdahl concordent avec les rapports de Bloomberg selon lesquels Apple développe des décodeurs plus ambitieux comprenant des caméras et des haut-parleurs.

O’Rourke a posé une question sur l’absence de la fonctionnalité Find My pour la nouvelle télécommande Apple TV. Twerdahl a minimisé la nécessité d’une telle fonctionnalité et a déclaré que la conception plus épaisse du châssis à distance signifie qu’il ne se perdra pas autant dans les coussins de canapé que la génération précédente.

O’Rourke a fait remarquer qu’au cours de ses quelques jours de test de la nouvelle Apple TV et de la télécommande, il utilise plus les gestes de balayage du trackpad qu’il ne le pensait, étant donné que les boutons de base du D-Pad sont désormais disponibles. En fait, il a dit que pour lui, les gestes de balayage se sentaient plus précis par rapport à la télécommande Siri précédente. Twerdahl dit qu’Apple a affiné les algorithmes tactiles dans le cadre de la refonte du clickpad, et il s’attend à ce que les utilisateurs utilisent une combinaison de balayages et d’appuis sur des boutons.

Par ailleurs, Twerdahl a déclaré que l’A12 Bionic offre une augmentation d’environ 50% des performances de jeu. Il dit que la nouvelle Apple TV donne beaucoup de marge aux développeurs Apple Arcade pour pousser plus loin les jeux Apple TV.

La nouvelle Apple TV 4K est disponible aujourd’hui, à partir de 179 $ pour un modèle de 32 Go. La nouvelle télécommande Apple TV est également disponible séparément.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: