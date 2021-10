Le vice-président de Barcelone confirme que le club est sur le point d’annoncer un nouveau contrat avec Ansu Fati

Le vice-président de Barcelone, Rafa Yuste, a confirmé que le club allait annoncer qu’Ansu Fati avait prolongé son contrat au Camp Nou.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Fati mettra un stylo sur papier après le match de Ligue des champions de mercredi contre le Dynamo Kiev et une cérémonie officielle aura lieu jeudi.

Yuste a été interrogé sur la spéculation avant le coup d’envoi au Camp Nou et a dit aux fans de s’attendre à de bonnes nouvelles sous peu, comme l’a rapporté Fabrizio Romano.

Le vice-président de Barcelone, Yuste, confirme : « Nous sommes sur le point d’annoncer la prolongation du contrat d’Ansu Fati. C’est une excellente nouvelle pour Barcelone et pour nos fans », a-t-il déclaré à Barça TV. #FCB #FCBlive L’annonce officielle aura lieu demain. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 octobre 2021

On pense que Fati signera à Barcelone pour cinq saisons supplémentaires et il suivra les traces de Pedri et disposera également d’une clause libératoire d’un milliard d’euros dans son nouveau contrat.

Fati a commencé le match incontournable de mercredi contre le Dynamo Kiev sur le banc, le Barça ne prenant aucun risque avec le jeune après son retour d’une longue absence pour blessure.

Cette décision suggère que Fati sera de retour dans le onze de départ pour le troisième match crucial du Barca cette semaine dimanche lorsque le Real Madrid visitera le Camp Nou pour El Clasico.