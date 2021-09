Le vice-président de Barcelone, Eduard Romeu : « Il est possible que le Real Madrid signe à la fois Mbappe et Haaland »

C’est une chose de bien faire son travail, c’en est une autre d’être félicité par la concurrence et de vous étiqueter publiquement comme le meilleur. Lorsque vous gérez une entreprise comme le fait Florentino Perez, ce type d’éloge n’est pas hors du domaine des possibilités. Dans une interview accordée à la radio espagnole Cadena Cope, l’actuel vice-président du FC Barcelone, Eduard Romeu, responsable des finances du club, a félicité son homologue

“Il est possible que le Real Madrid signe à la fois Mbappe et Haaland. Si nous avions fait nos devoirs ces dernières années, nous serions dans la même situation. Florentino Perez a parfaitement géré le club – chapeau bas, il mérite d’être reconnu. Au niveau commercial, personne ne le surpassera », a déclaré Romeu à COPE.

Malgré une pandémie qui ravage l’économie mondiale et les prévisions commerciales, malgré 18 mois sans supporters, malgré un projet de rénovation du stade et malgré les exigences des fidèles du Real Madrid, Florentino Perez a traversé la tempête et guidé le club à travers sans doute sa période financière la plus difficile en l’histoire. Désormais, le club pourra voler de ses propres ailes tandis que d’autres clubs de football européens mondiaux, comme Barcelone ou la Juventus, seront sur la touche pour mettre de l’ordre dans leurs finances au cours des prochaines années. Comme Romeu l’a souligné, signer à la fois Mbappe et Haaland – bien qu’extrêmement difficile – ne serait pas hors du domaine des possibilités financières pour le club.