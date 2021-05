Le vice-président de Berkshire Hathaway dit que Bitcoin est dégoûtant

Compartir

Le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, n’a pas réprimé son aversion pour Bitcoin lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.

Tel que rapporté par CNBC, l’investisseur milliardaire a déclaré qu’il détestait le succès de Bitcoin, en réponse à une session de questions et réponses sur les monnaies numériques en général.

“Bien sûr, je déteste le succès du bitcoin”, a déclaré Munger, 97 ans. “Il n’aime pas une pièce de monnaie si utile aux ravisseurs et aux extorqueurs et ainsi de suite, et je n’aime pas non plus dépenser ses milliards de milliards de dollars supplémentaires pour quelqu’un qui vient d’inventer un nouveau produit financier à partir de rien.”

Au milieu de la course haussière en cours dans le secteur de la cryptographie, les critiques de la monnaie numérique Bitcoin sont peu nombreux, avec des opinions totalement contraires à celles des défenseurs de Bitcoin. Alors que Munger qualifie Bitcoin d’outil pour les travailleurs malveillants, les évangélistes Bitcoin comme Michael Saylor le voient comme une idée dont le moment est venu.

Alors que la plupart des partisans du Bitcoin le louent comme l’une des inventions les plus ingénieuses du 21e siècle, Munger pense le contraire.

“Je pense que je devrais dire modestement que tout ce foutu développement est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation”, a-t-il déclaré.

Lors de la même assemblée des actionnaires, Warren Buffet, le “Sage of Omaha” a noté qu’il ne voulait pas commenter directement Bitcoin pour le bien des gens qui ont longtemps été dans la crypto-monnaie. Cependant, Buffet n’est pas un fan avéré de la monnaie numérique ou de toute crypto-monnaie en général. Selon lui, les crypto-monnaies sont sans valeur et il a noté qu’il n’investirait dans aucune d’entre elles.

Cependant, la croissance du Bitcoin au cours des 6 derniers mois a indiqué l’intérêt croissant pour la monnaie numérique. La croissance de l’industrie de la crypto-monnaie a été écrasante, la capitalisation boursière totale dépassant 2000 milliards de dollars. Le rallye a traversé tous les secteurs de l’industrie, de la finance décentralisée à l’échange de jetons et aux jetons non fongibles (NFT), entre autres.

Source de l’image: Shutterstock