Le vice-président de Facebook se vante de la censure et affirme que le « discours de haine » a chuté de 50 % sur la plate-forme

Facebook est revenu directement à la censure après avoir reçu une raclée métaphorique dans la presse libérale et de la Colline ces dernières semaines. La plate-forme a fait savoir au monde qu’elle avait réprimé les soi-disant « discours de haine » avec des préjugés extrêmes.

Facebook a publié un rapport dévastateur sur la censure sur sa plate-forme – un mauvais présage pour ceux qui se soucient de la liberté d’expression. « Notre technologie a un impact important sur la réduction du nombre de discours de haine que les gens voient sur Facebook », a expliqué le vice-président de l’intégrité de Facebook, Guy Rosen, dans un rapport du 17 octobre. « Selon notre dernier rapport sur l’application des normes communautaires, sa prévalence est d’environ 0,05 % du contenu visionné, soit environ 5 vues pour 10 000, en baisse de près de 50 % au cours des trois derniers trimestres. » Facebook a expliqué le chemin parcouru par sa technologie : « En 2016, nos efforts de modération de contenu se sont principalement appuyés sur les rapports des utilisateurs. Nous avons donc construit une technologie pour identifier de manière proactive le contenu en infraction avant que les gens ne le signalent. »

Le rapport sur la suppression du « discours de haine » semble avoir été une tactique contre les récents scandales : « Les données extraites de documents divulgués sont utilisées pour créer un récit selon lequel la technologie que nous utilisons pour lutter contre le discours de haine est inadéquate et que nous déformons délibérément nos progrès. « , a noté Rosen. « Ce n’est pas vrai. Nous ne voulons pas voir de haine sur notre plate-forme, ni nos utilisateurs ou annonceurs, et nous sommes transparents sur notre travail pour la supprimer. »

Facebook a affirmé audacieusement que son personnel hésite parfois à supprimer du contenu : « Nous avons un seuil élevé pour supprimer automatiquement du contenu. Si nous ne le faisions pas, nous risquons de commettre plus d’erreurs sur du contenu qui ressemble à un discours de haine mais qui n’en est pas, de nuire aux personnes mêmes que nous essayons de protéger, comme celles qui décrivent des expériences de discours de haine ou qui le condamnent.

L’histoire de Facebook avec la modération de contenu est au mieux problématique. La plate-forme a permis à son réseau international de vérification des faits financé par la gauche et nommé des vérificateurs des faits de pénaliser le contenu conservateur qui est manifestement vrai.

Par exemple, PolitiFact est venu après le Media Research Center (MRC) pour avoir cité un graphique publié pour la première fois par le CDC. PolitiFact a essayé de combiner trois catégories de vérification des faits en une seule. Il n’a pas noté son problème comme un problème de contexte et a choisi à la place d’étiqueter l’ensemble du graphique comme « FAUX », mais l’a qualifié d' »information en partie fausse » sur Facebook.

Facebook s’est appuyé sur des sources malheureuses telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’OMS dépendait trop des autorités chinoises et a mal informé les pays du monde entier sur la nature du virus jusqu’au 14 janvier. L’OMS a affirmé dans un tweet :

« Les enquêtes préliminaires menées par les autorités chinoises n’ont trouvé aucune preuve claire de transmission interhumaine du nouveau #coronavirus (2019-nCoV) identifié à #Wuhan, #Chine. »

Les conservateurs sont attaqués.