Actualités Bitcoin

Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) déchiquette les crypto-monnaies au milieu de l’effondrement du marché

Les crypto-monnaies peuvent valoir le monde pour les passionnés de crypto et les day traders, mais pas pour le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré qu’il ne voyait pas comment les crypto-monnaies comme Bitcoin pourraient être qualifiées de «véritable investissement».

La crypto a des fondamentaux faibles

S’exprimant dans une interview avec Bloomberg TV mercredi, Guindos a déclaré que cela était principalement dû aux faibles fondamentaux de l’industrie du roman.

«Lorsque vous avez des difficultés à découvrir quels sont les véritables fondamentaux d’un investissement, alors ce que vous faites n’est pas un véritable investissement.»

Selon lui, cela se traduira par de fréquentes fluctuations de prix et, à l’occasion, une volatilité spontanée.

Mais malgré cela, l’organisme de réglementation européen a déclaré que Bitcoin n’avait pas d’impact significatif sur l’économie de la région.

Faisant savoir cela dans son examen de la stabilité financière, la BCE a noté que les risques de la CTB pour la stabilité financière de l’Eurogroupe semblent limités malgré la flambée de l’adoption et des prix.

Cependant, la banque a noté que la récente course haussière sur le marché de la cryptographie avait largement éclipsé les bulles financières précédentes telles que la «tulip mania» et la bulle de la mer du Sud dans les années 1600 et 1700.

Les commentaires de Guindos font suite à des ventes massives, qui ont vu plus de 750 milliards de dollars évacués du marché. Bitcoin a également chuté de plus de 48% en une semaine.

Le problème a commencé lorsque Tesla, un amateur de crypto-monnaie, a interrompu les paiements Bitcoin pour ses voitures EV. Le patron de Tesla, Elon Musk, avait cité le processus d’extraction à forte intensité énergétique de Bitcoin comme raison de leur changement d’avis.

D’autres pensent que l’action des commerçants de Bitcoin prenant des bénéfices depuis que l’actif a franchi la barre des 65000 dollars a effondré le marché.

La BIS présente son opinion sur la montée des monnaies virtuelles

La BCE n’est peut-être pas la seule à s’intéresser à la manie des actifs numériques. Selon un document de travail de la Banque des règlements internationaux (BRI), l’évolution numérique en cours pourrait conduire à des changements fondamentaux du modèle traditionnel d’échange monétaire.

Soulignant quelques domaines dans lesquels cela pourrait se produire, la BRI a noté que les monnaies numériques pourraient assumer les fonctions principales de la monnaie fiduciaire telles que le stockage de la valeur, de l’échange et de l’unité de compte, entraînant une concurrence plus féroce entre les devises.

Le rapport a également noté que les émetteurs de monnaie numérique devraient réinventer la roue en servant leurs clients, notant qu’ils se concentreraient davantage sur la collecte de données et les services de réseautage social. Cependant, il a déclaré que cela pourrait conduire à des phénomènes qu’il a appelés «dollarisation numérique», qui pourraient éliminer la monnaie de base d’un pays.

Notamment, la BRI fait valoir que les monnaies numériques pourraient avoir un impact sur l’argent privé et public et entraîner la disparition éventuelle du fiat. Pour éviter cela, la BRI a recommandé la création de monnaies numériques de banque centrale (CBDC) par les banques nationales.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.