Le vice-président de la Colombie cherche à approfondir ses liens avec l’Inde, des chauves-souris pour l’autonomisation des femmes

La première femme vice-présidente et ministre des Affaires étrangères Marta Lucía Ramírez est en Inde à la tête d’une énorme délégation officielle et commerciale. L’objectif de la visite est d’explorer les opportunités dans l’Indo-Pacifique, la production conjointe de vaccins, le secteur automobile, en particulier les véhicules électriques et les femmes entrepreneurs. En tant que première femme vice-présidente de son pays, elle a parlé avec passion de l’autonomisation des femmes et a souligné le rôle des femmes dans l’économie mondiale, en créant plus d’emplois et en les autonomisant. « En Colombie, nous nous engageons à développer les femmes entrepreneurs, pas seulement pour les petites entreprises. Nous voulons que les femmes aient des femmes comme propriétaires de moyennes et grandes entreprises.

Pour la première fois, une grande délégation de la région avec 48 membres de la santé et de la science et de la technologie a atterri en Inde. Il y avait le Dr Luiz Fernando Ruiz, ministre de la Santé et de la Protection sociale, d’autres fonctionnaires d’autres ministères, des représentants d’entreprises et d’établissements d’enseignement.

A l’issue des entretiens entre le leader en visite et le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, deux lettres d’intention ont été signées concernant la coopération dans les domaines de la biotechnologie et de la recherche médicale.

La délégation avait visité Pune, Hyderabad et Bengaluru et l’objectif était d’explorer la coproduction, le transfert de technologie pour le développement de vaccins et de produits pharmaceutiques. Des réunions à Bengaluru à l’ISRO et à New Space India Limited (NSIL) et au Human Space Flight Center (HSFC) visaient à approfondir la coopération dans l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, le lancement de satellites et de nouvelles technologies.

La vice-présidente colombienne Marta Lucía Ramírez a partagé son point de vue sur les relations bilatérales indo-colombiennes, indo-pacifique, les vaccins et bien plus encore dans une interaction exclusive avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits :

C’est votre deuxième visite en Inde. La première fois que tu es venu, c’était il y a deux décennies. Quels changements remarquez-vous dans les relations entre l’Inde et la Colombie ?

Tout d’abord, je me sens tellement enthousiasmé par l’Inde parce que ce n’est pas seulement une très grande population, mais c’est un bon marché pour les entreprises. Nous aimerions beaucoup que des entreprises colombiennes exportent vers l’Inde du café, de l’émeraude, de l’or, mais nous aimerions aussi beaucoup travailler avec les industries indiennes en Colombie en utilisant la Colombie comme plate-forme pour exporter les produits indiens de là vers tout l’hémisphère. Pourquoi? Parce que notre pays a des accords de libre-échange avec tous les pays de notre hémisphère. On pourrait obtenir un accès gratuit sans tarifs à ces pays.

Je suis donc très enthousiaste à cause de cela.

Deuxièmement, j’admire le style indien. Vous avez une démocratie, qui repose sur des valeurs que nous partageons, vous êtes face à la valeur de la liberté et aussi du respect de l’être humain. Nous avons les mêmes valeurs en Inde. C’est pourquoi nous voulons avoir l’Inde dans notre région. Et nous aimerions que la Colombie soit très impliquée dans l’Indo-Pacifique. Considérant qu’il y a deux grands partis – la Chine, l’Inde, nous nous sentons bien. Ils semblent également travailler beaucoup dans les industries en développement, la technologie. Nous avons donc envie de travailler ensemble.

L’industrie pharmaceutique est donc une composante majeure de votre délégation. Qu’est-ce que vous cherchiez en Inde et pourquoi ?

Cette délégation a été organisée par notre Ambassadrice Mme Mariana Pacheco Montes. Et nous avons choisi les secteurs à fort potentiel pour avoir des alliances bilatérales. Surtout dans le domaine pharmaceutique, l’Inde est très développée dans ce secteur et nous espérons produire à l’avenir pour vendre sur différents marchés. Je me souviens quand j’étais ministre du Commerce extérieur, à l’époque, le ministre de l’Inde, il se battait pour l’industrie pharmaceutique. Il se battait pour les génériques. Et j’ai compris à ce moment-là que ce concept avait des niveaux de qualité et de développement très élevés dans l’industrie, mais aussi des coûts bas et pour fournir des médicaments et un accès aux médicaments à tout le monde. Cela vous montre également un équilibre entre la valeur de la vie, la valeur de la santé pour les gens. C’est donc une raison pour laquelle nous aimerions que les produits pharmaceutiques colombiens soient impliqués avec les produits pharmaceutiques indiens et également avoir non seulement les vaccins COVID, mais également faire de la recherche et du développement pour la production d’autres vaccins à l’avenir. Vaccins pour différentes maladies. Et nous voulons travailler avec l’Inde.

Vous avez rencontré notre ministre des Affaires étrangères S Jaishankar. Il y a des photos de lui montrant son nouveau véhicule électrique.

Oui. La Colombie a lancé une loi afin de faire la transition vers les voitures électriques. Et nous allons travailler dans la transition pour chacun d’eux. Le ministre m’expliquait à quel point leur production en Inde est forte. Nous aimerions donc beaucoup avoir des voitures indiennes dans notre pays et aussi dans toute la région. C’est pourquoi j’ai mentionné si nous pouvons faire venir des voitures électriques d’Inde, et si nous pouvons obtenir une certaine valeur ajoutée en Colombie, ces voitures auront des règles d’origine afin d’aller sur les marchés de toutes les économies d’Amérique latine sans tarifs, parce que l’Inde n’a pas d’accords de libre-échange avec les États-Unis, mais la Colombie en a. Donc si nous pouvons avoir ce genre de mix, une production où nous pouvons faire les sièges pour les voitures, nous pouvons faire les pneus pour les voitures. Nous pouvons fabriquer certaines pièces automobiles pour les voitures, et cela donne ces valeurs. La valeur ajoutée donc les deux règles d’origine, et c’est quelque chose qui pourrait être très possible. La voiture du Dr Jaishankar est incroyable, très confortable, très compacte et petite. Et nous aimerions beaucoup que la production indienne aille dans mon pays.

Avez-vous discuté des problèmes de logistique et d’expédition?

En raison du confinement tout a changé en termes de commerce, de commerce international. C’est pourquoi nous sommes clairs que tant d’entreprises utilisent ces stratégies de nearshoring pour avoir une production plus proche des grands marchés comme les États-Unis. C’est pourquoi nous pensons qu’il va y avoir une vraie conversation, une vraie localisation des industries. Et nous aimerions que ces entreprises géantes entre l’Inde et la Colombie produisent dans notre région afin de vendre à toutes les régions, car ce ne sera pas aussi facile à court terme d’avoir cette valeur ajoutée aux chaînes de valeur mondiales. Alors oui, nous avons discuté de la manière de promouvoir ces liens entre les entreprises indiennes et colombiennes.

Le trafic de drogue est un gros problème dans votre pays et pour nous en Inde. Y a-t-il eu une discussion sur la façon de faire face à cette menace?

Tout d’abord, il est clair que les deux pays partagent la même préoccupation que lorsqu’il y a trafic de drogue, il y a violence. Il y a le trafic de drogue, les mafias, ils sont très dangereux et ils ne se soucient de rien. Ils veulent avoir le contrôle de leur territoire parce qu’il agrandit leurs entreprises. Nous devons donc travailler ensemble afin d’échanger les expériences et les connaissances que nous avons. Et aussi pour avoir plus d’informations sur la façon dont ces personnes nettoient leurs avoirs dans d’autres pays, et bien sûr sur la façon dont nous pouvons travailler avec d’autres pays afin d’éviter à nouveau le terrorisme, parce que le terrorisme est si mauvais qu’il fait souffrir les gens. J’espère donc que nous ne verrons pas toutes ces mêmes choses.

Oui. Maintenant, nous avons un problème. Un problème supplémentaire est que lors des négociations de paix avec les FARC, le gouvernement précédent n’était pas assez fort. Le mandat était de fournir des informations sur leurs alliés dans l’industrie du narcotrafic. Ils n’ont donc aucun engagement à nous donner des informations sur les cartels mexicains, européens, asiatiques. Ils n’ont donné aucune information sur l’endroit où se trouvent les actifs, l’argent. Et c’est pourquoi nous avons en Colombie, encore une fois, la production de cocaïne, et cela affecte les gens dans les villages et les zones rurales. C’est pourquoi vous devez coopérer les uns avec les autres. Et nous devons demander à toute la communauté de coopérer à travers ce principe de responsabilité fondamentale. Et nous devons demander aux pays où ils sont, l’argent c’est très gros qu’ils doivent nous demander aussi, afin d’arrêter tout ce blanchiment d’argent.

Coopération spatiale

Nous voulons développer toutes les industries informatiques et également liées à l’aérospatiale. Nous avons aussi maintenant des avions fabriqués en Colombie, des petits avions, et nous aimerions développer beaucoup plus cette industrie pour vendre dans notre région. Nous aimerions développer certains drones, mais nous aimerions également avoir de meilleures informations sur l’espace à des fins économiques, par exemple, il y a le changement climatique, comment il affecte, et aussi apprendre comment nous pouvons enregistrer des terres dans notre pays. C’est quelque chose qui dans certains pays est très difficile. C’est encore très difficile. Il crée ces échanges de terres très informels. Dans l’espace, à des fins pacifiques, il est si important d’avoir plus d’investissements avec des entreprises privées et publiques en Colombie, nous avions l’habitude d’avoir uniquement l’armée de l’air se concentrant sur l’espace, mais il y a beaucoup plus que cela.

Ce n’est pas seulement pour la défense, c’est aussi pour l’économie. Le changement climatique est également important pour le développement des industries. Nous sommes clairs que la Colombie pourrait être un producteur de certaines pièces pour l’industrie aéronautique. Ce sera aussi très productif. Oui, bien sûr, la gestion des catastrophes est une chose énorme.

Dernière question. Votre président vient-il en Inde pour notre défilé du 26 janvier ?

Espérons que le président Iván Duque Márquez viendra en Inde. Et nous invitons également le président de l’Inde, le premier ministre Narendra Modi et le ministre des Affaires étrangères à venir en Colombie. Nous aimons beaucoup avoir la visite présidentielle en Inde. Le président indien était censé visiter notre pays plus tôt, mais en raison de la crise de Covid, cela n’a pas été possible.

J’espère donc que nous aurons cet échange de visites afin d’avoir une relation plus forte, non seulement entre les fonctionnaires, mais aussi entre les entreprises du secteur public et du secteur privé. Dans les universitaires, j’ai amené des présidents d’universités colombiennes parce que nous croyons vraiment que ces liens entre le secteur public, le secteur privé et l’académie vont créer une base plus solide pour ces relations à long terme avec d’autres pays, non seulement en Inde, mais nous développons des alliances stratégiques avec certains pays.

Autonomisation des femmes – votre avis ?

Il est nécessaire d’avoir plus de femmes dans l’économie mondiale, nous pensons qu’elles devraient avoir une autonomie économique et cela garantira moins de violence contre elles et contre les enfants. Les femmes peuvent changer le monde !

