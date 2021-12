Le vice-président de la publicité Apple, Nick Law, quitte l’entreprise après deux ans

Avec des cadres supérieurs quittant l’activité la plus traditionnelle de la Silicon Valley, Apple subit une autre perte en tant que Nick Law, son vice-président de Marcom Integration, qui quitte l’entreprise après un peu plus de deux ans à ce poste.

Le départ de Nick Law a été révélé par Ad Age citant « plusieurs personnes familières avec l’affaire ». Selon la publication, en juin 2019, « le vétérinaire de longue date de l’agence a annoncé qu’il quitterait son poste de directeur de la création de Publicis Groupe pour rejoindre le géant basé à Cupertino, en Californie ».

Au cours des deux dernières années, Law avait pour tâche de diriger l’approche numérique d’Apple au sein de ses équipes de marketing et de communication. Il a joué un rôle dans la télévision, la vente au détail, les publicités numériques et la stratégie médiatique.

Ad Age dit qu’on ne sait pas pourquoi Nick Law quitte Apple et où il va ensuite.

Au cours de son mandat chez Apple, les personnes proches du dossier ont déclaré que Law était étroitement associé au travail, en particulier dans les domaines social et numérique. Le marketing le plus « visible » de l’entreprise, cependant, est sans doute le travail de format plus « traditionnel » tel que sa campagne de longue date « Shot on iPhone » qui présente le produit lui-même à travers des panneaux d’affichage ou des films, y compris des blockbusters dirigés par Hollywood A-Listers. Sa poussée expérientielle continue de vente au détail, « Aujourd’hui chez Apple », a remporté un Grand Prix aux Lions de Cannes en 2018.