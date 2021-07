Le vice-président de la technologie de Pinterest décrit ses efforts évolutifs pour maximiser l’inclusion et répondre aux besoins de tous les utilisateurs

Au cours des dernières années, Pinterest a fait de la diversité un objectif plus important, avec une technologie de pointe qui vise à fournir des options plus inclusives, et un changement interne conçu pour donner la priorité à un large éventail de perspectives.

Ce qui, étant donné la pertinence croissante de l’application en tant que plate-forme de commerce électronique, est un élément important, avec la capacité à la fois de présenter divers produits et créateurs, et de maximiser l’inclusion parmi ceux qui recherchent des produits pertinents.

Pour en savoir plus à ce sujet, nous nous sommes récemment entretenus avec Jeremy King, le vice-président directeur de la technologie chez Pinterest. Jeremy a donné un aperçu des efforts de la plate-forme pour maximiser l’inclusivité, et pourquoi c’est un objectif si critique pour la plate-forme, tout en décrivant ses plans futurs sur cet élément.

Comme l’explique Jérémy :

“Nous pensons qu’il est de notre responsabilité en tant que plate-forme visuelle de réfléchir à ce que signifie vraiment se voir dans le produit, peu importe qui vous êtes.”

Lisez la suite pour plus d’informations de Jeremy sur la façon dont Pinterest aborde cet élément critique.

Q : Quels impacts clés sur l’utilisation avez-vous constatés grâce aux efforts d’inclusion de Pinterest ?

JK : L’une des plus grandes réalisations de notre travail de diversification au cours des dernières années a été de diversifier les données et de former les modèles avec un contenu diversifié. Grâce à ce travail, nous pouvons servir des recommandations plus diverses, ce qui a conduit à une augmentation de l’engagement et des recherches. Nous avons également intégré des gammes de tons de peau avec notre produit Try On, qui a apporté une couche de réalité augmentée à notre plateforme.

Avec AR Try On avec des gammes de tons de peau, nous avons constaté que les Pinners sont 5 fois plus susceptibles d’afficher une intention d’achat sur les Pins avec AR que les Pins standard. Et AR est un meilleur produit car il permet une recherche et un filtrage diversifiés. Nous continuons d’apporter l’inclusivité à ces produits clés.

Construire pour la diversité et la représentation n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est la meilleure chose pour notre entreprise mondiale.

Pinterest a toujours été une plateforme de positivité, d’inspiration et de pertinence. Pour aider les gens à se sentir inspirés, nous devons délibérément concevoir la technologie d’une manière qui fait progresser cette positivité (notre exemple le plus récent est notre interdiction des publicités de perte de poids, une première pour l’industrie.)

Q : Combien de personnes utilisent la fonction de recherche de couleur de peau de Pinterest ?

JK : La fonctionnalité de gammes de tons de peau a été déployée dans le monde entier et est actuellement disponible dans 14 pays. Alors que nous nous lançons à l’international, nous nous efforçons de garantir que le contenu local et pertinent apparaisse pour les Pinners alors qu’ils recherchent et affinent les résultats de beauté qui leur conviennent le mieux. Pinterest est l’une des plus grandes plateformes de beauté au monde avec plus de 80 millions de personnes à la recherche d’idées beauté chaque mois. Au cours de la dernière année, nous avons constaté une multiplication par 5 du nombre de Pinners utilisant la fonction de gamme de tons de peau pour découvrir des idées de beauté sur Pinterest.



Q : Quels éléments des systèmes de Pinterest sont influencés par les préjugés existants ?

JK : Nous travaillons sur des produits inclusifs depuis le lancement de la première version des gammes de teints de peau en 2018, et nous avons continué à investir dans l’intégration de la technologie inclusive dans de nombreux domaines, y compris la réalité augmentée.

Nous avons créé des gammes de tons de peau parce que nous nous sommes rendu compte que nos résultats de recherche étaient biaisés, qui n’étaient pas correctement personnalisés pour chaque personne. Pinners nous a dit qu’il était difficile de trouver des résultats de recherche spécifiques à leur gamme de tons de peau, et ils ajoutaient du texte aux requêtes pour essayer de trouver les idées les plus pertinentes. En tant que plate-forme visuelle, notre solution consistait à faciliter le filtrage des recherches avec une palette représentant une gamme de tons de peau. Alors que nous continuions d’investir dans l’amélioration de la technologie et des modèles et dans la diversification des données, nous avons commencé à atténuer le biais dans les résultats.

Q : Sur quoi d’autre Pinterest travaille-t-il pour éliminer les biais de l’expérience d’achat ?

JK : Lorsque nous abordons l’innovation, nous examinons les façons dont les gens utilisent déjà Pinterest et travaillons pour en faire l’expérience la plus inclusive, inspirante et exploitable possible. Cela inclut de faciliter la recherche d’idées qui vous conviennent le mieux, de voir des recommandations sur la façon dont cela pourrait fonctionner ou s’adapter et de faciliter l’achat. En tant que l’une des catégories les plus populaires sur Pinterest, nous avons d’abord abordé la beauté avec des gammes de tons de peau et plus tard AR Try on, et nous continuerons à développer ces catégories.

Nous continuons à nous concentrer sur les créateurs et le shopping en tant que domaines de produits clés. Nous nous efforçons de faciliter la découverte de produits et d’idées de créateurs issus de groupes sous-représentés. Nous tirons également parti de l’intention commerciale avec laquelle les gens viennent sur Pinterest pour introduire des fonctionnalités d’achat qui semblent naturelles à la plate-forme. Et avec tout, le faire de manière inclusive et authentique. Par exemple, avec AR Try on, vous ne trouverez aucune fonctionnalité de lissage ou de modification de la peau dans notre AR, ce qui en fait une réalité beaucoup plus réelle qu’augmentée.

Q : Quels conseils avez-vous pour les marques qui souhaitent mettre en place une approche plus inclusive ?

JK : Pour les plateformes et ceux qui traitent les données, il est vital de diversifier ces données. Vous pourriez être dans une position où votre ensemble de données est biaisé en raison de votre clientèle, et vous devrez peut-être rechercher de nouvelles données que vous n’avez peut-être pas. Cela peut coûter cher, et il peut y avoir un moment où vous équilibrez les coûts et les avantages, mais la diversification des données et l’atténuation des biais dans l’IA seront désormais payantes à long terme. Cela vaut pour n’importe qui dans l’espace de l’IA.

Toutes les entreprises doivent prendre des mesures pour accroître la diversité parmi les chercheurs et les ingénieurs en IA, afin de garantir que la technologie future profite à tous. Ce serait un mauvais service de créer un état de technologie future qui ne fonctionne que pour une population spécifique de personnes. Les entreprises technologiques sont loin de résoudre les préjugés dans l’IA, mais nous pouvons travailler chaque jour pour apporter plus de compassion et d’inclusivité à la technologie.

Il est également important de diversifier le contenu et d’assurer une représentation parmi les créateurs qui représentent votre marque. Travaillez avec – et rémunérez – des groupes de recherche et de discussion composés de communautés de couleur afin que les produits, la conception et les services que vous offrez soient représentatifs. Et facilitez la recherche et le soutien des entreprises appartenant à des personnes appartenant à des groupes sous-représentés.

Nous disons toujours que vous ne pouvez pas être inspiré si vous ne vous sentez pas représenté. Les marques doivent s’assurer que leur communauté – et la communauté qu’elles souhaitent à l’avenir – puisse se reconnaître dans leurs offres.

Jeremy King est le vice-président principal de l’ingénierie chez Pinterest et était auparavant directeur de la technologie chez Walmart pendant huit ans. Vous pouvez suivre Jérémy sur Twitter.