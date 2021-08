Le vice-président de l’Afghanistan dit à Lara Logan qu’Al-Qaïda et les talibans sont comme Coke et Pepsi

in

L’animatrice de Fox Nation, Lara Logan, a insisté auprès du porte-parole en chef des talibans sur son refus de dénoncer al-Qaïda dans un épisode de “Lara Logan Has No Agenda” de Fox Nation, diffusé dimanche dans une émission spéciale de Fox News.

Logan s’est également entretenu avec Amrullah Saleh, le vice-président de l’Afghanistan, qui a déclaré que les différences entre l’Etat islamique, al-Qaïda et les talibans étaient minuscules et qu’il ne fallait pas faire confiance à l’organisation.

“Idéologiquement, la différence entre ISIS, al-Qaïda et les talibans est la différence entre le goût du Coca et du Pepsi”, a-t-il déclaré. « Si vous enlevez les étiquettes, pouvez-vous dire lequel est du Coca et lequel est du Pepsi ? » Il a demandé.

Logan a interrogé Suhail Shaheen, porte-parole des talibans, sur le refus de l’organisation de condamner al-Qaïda.

“Si vous avez lu l’accord de Doha en ce sens que nous avons clairement dit que nous ne permettrons à personne, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une entité, d’aucun groupe d’utiliser le site de l’Afghanistan contre les États-Unis, leurs alliés dans tout autre pays du monde.”

UN VÉTÉRIN OUVRE SUR CE QU’IL A ÉTÉ TÉMOIN EN SERVANT EN IRAK ET EN AFGHANISTAN

Logan a fait pression sur Shaheen, mais le porte-parole des talibans a refusé de condamner explicitement l’organisation terroriste.

Logan a également déclaré lundi à “America Reports” que l’idée que les talibans ne sont pas idéologiquement liés ou ne travaillent pas avec al-Qaïda est “le mensonge le plus ridicule de toute cette guerre”.

Saleh a noté que les talibans “croient qu’ils peuvent vaincre” et “croient que leur littérature djihadiste prévaudra”.

Husain Haqqani, l’ancien ambassadeur du Pakistan, a déclaré à Logan que les talibans sont un “mouvement totalitaire, avec une vision très étroite de la façon dont ils veulent la société et c’est ce qu’ils sont”.

Haqqani a ajouté que les talibans ne représentent pas la majorité du public afghan, mais veulent plutôt “un système islamique”. Il s’est demandé ce qu’était un système de gouvernement islamique et a noté qu’en Afghanistan, les talibans définiraient à quoi cela ressemblait.

L’épisode complet “Lara Logan Has No Agenda: Sacrificing Afghanistan” est disponible sur Fox Nation.

Les programmes Fox Nation sont consultables à la demande depuis l’application de votre appareil mobile, mais uniquement pour les abonnés Fox Nation. Allez à Fox Nation pour commencer un essai gratuit et regarder la vaste bibliothèque de vos personnalités préférées de Fox News.