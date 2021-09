Le vice-président de Lucasfilm répond aux préoccupations concernant la fatigue de Star Wars ⋆ 10z viral

La fatigue des franchises est une chose bien réelle, et la majorité des plus grandes marques d’Hollywood en ont souffert à un moment ou à un autre. L’accent devrait toujours être mis sur la qualité plutôt que sur la quantité, mais quand il y a potentiellement des milliards de dollars en jeu si vous continuez à produire des suites, ce n’est pas comme si l’industrie apprendrait un jour.

Avant que Solo ne bombarde et ne tue entièrement l’expérience Anthology, il y avait des plans en place pour larguer un nouveau Guerres des étoiles film sur une base annuelle. L’avènement de Disney Plus a mis l’accent sur le streaming jusqu’à l’arrivée de l’escadron Rogue de Patty Jenkins en 2023, avec la première de la série de courts métrages inspirés de l’anime Visions demain.

Dans une nouvelle interview avec The Direct, le vice-président du contenu et de la stratégie des franchises de Lucasfilm, James Waugh, a abordé le champ de mines potentiel de la fatigue des franchises, et il semble confiant que ce ne sera pas un problème.

« Sommes-nous inquiets de la sursaturation ? Je pense que nous sommes toujours très réfléchis et prudents quant à la manière de conserver la particularité de Star Wars dans ce paysage. Nous sommes attentifs, mais ce n’était pas l’un de ces cas où nous avions beaucoup de sens parce que nous pensions que c’était une nouvelle offre. En ce qui concerne des choses comme Visions, je dirais que nous n’avons jamais été préoccupés par le potentiel de sursaturation avec Visions en particulier, et je pense que la raison en était que nous proposions quelque chose qui est une sorte de diversification de ce qu’est l’offre. Nous ne craignions pas que cela ait un impact sur Star Wars dans son ensemble, nous pensions que ce serait une bouffée d’air frais pour que les gens explorent Star Wars d’une nouvelle manière passionnante. Dans une perspective de stratégie créative plus large, Disney + a changé la façon dont nous voyons beaucoup de ce qui est possible avec Star Wars. Vous pouvez donc obtenir des émissions comme The Mandalorian et Boba Fett parce que la plate-forme le permet. »

Les fans n’ont aucun problème avec l’univers cinématographique Marvel qui lance dix nouveaux projets chaque année, car Kevin Feige a construit la confiance et la foi dans son public que cela en vaudra la peine. Lucasfilm n’a même pas pu traverser la trilogie Sequel sans diviser les opinions au milieu, mais l’ère du streaming a au moins pris un départ positif.

Comme toujours, le temps nous dira si les gens finissent par s’ennuyer Guerres des étoiles, mais à long terme, cela dépend entièrement de la qualité du produit.

